أخبار مصر

مدبولي: خفض الدين العام والخارجي أصبح الهدف الأول للحكومة في المرحلة المقبلة

مدبولي، فيتو
مدبولي، فيتو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي للحكومة خلال الفترة القادمة يتمثل في العمل على خفض الدين الإجمالي والدين الخارجي للدولة، إلى جانب تقليل أعباء خدمة الدين التي تمثل أحد أكبر التحديات أمام الموازنة العامة.

إستراتيجية متكاملة لخفض الدين

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة مالية واقتصادية متكاملة تتضمن عدة مسارات لتعزيز الانضباط المالي، وتحسين إدارة الدين، وتوسيع قاعدة الإيرادات، في مقابل ترشيد الإنفاق دون المساس بالبرامج الاجتماعية الأساسية.

تحسين هيكل المديونية وتخفيف العبء على الأجيال القادمة

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى أيضًا إلى تحسين هيكل الدين من خلال زيادة الاعتماد على التمويل متوسط وطويل الأجل، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية بما يضمن تخفيف الضغوط على المالية العامة، مشددًا على أن الهدف النهائي هو توفير مساحة مالية تسمح بتوجيه المزيد من الموارد إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية.

التزام حكومي ببرنامج إصلاح مالي أكثر قوة

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح مالي أكثر قوة وواقعية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يضمن استدامة الدين وتحقيق مسار اقتصادي أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد قرارات نوعية تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

