مدبولي: النقد مرحب به لكن ترويج الشائعات يضر الاقتصاد القومي

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ترحب بحرية الرأي وتقدّر الدور الحيوي للصحفيين والإعلاميين في نقل الحقائق للرأي العام، مشددًا على أن انتقاد أداء الحكومة أو رئيس الوزراء أمر طبيعي في مناخ يحترم حرية التعبير.

الحكومة: نرحب بالانتقاد الموضوعي.. ونعترض فقط على المعلومات المغلوطة التي تضر الدولة

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي.

وأضاف: "احترامي الشديد للصحفيين والإعلاميين، ودورهم في توضيح الصور لكن المشكلة في المعلومات المغلوطة التي تضر مصلحة البلد".

مدبولي يحذر من حملات الإساءة المتعمدة للمياه والغذاء: الهدف منها التربح وإثارة الذعر

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما سماه "حملات الإساءة للمياه والغذاء" التي تظهر بين الحين والآخر، مؤكدًا أن هذه الادعاءات ــ التي تُطلق دون دليل ــ يستغلها البعض للتربح وإثارة البلبلة، قائلًا: "لما تطلع إساءة للمياه والغذاء بدون وجه حق والغرض منها التربح.. ده بيسيء للبلد

وأوضح أن مثل هذه الشائعات تتلقفها وكالات الأنباء الأجنبية وتنشرها على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تضخيم الأمور عالميًا والإضرار بصورة الاقتصاد المصري.

"ما ينفعش نسكت".. رئيس الحكومة يتعهد بالرد على الشائعات لحماية الاقتصاد وصورة مصر دوليًا

وأكد مدبولي أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات التي تهدف للإساءة للدولة أو تشويه الحقائق، لافتًا إلى أن الصمت لم يعد خيارًا في مواجهة الشائعات التي تستهدف الأمن الغذائي والمائي ومناخ الاستثمار.

وقال مختتمًا حديثه: "وبالتالي ما ينفعش نسكت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.