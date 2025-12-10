الأربعاء 10 ديسمبر 2025
لاستعراض خطط المجموعة للتوسع في قطاع الأسمنت بالسوق المصرية

مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة "فيكا" الفرنسية

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع جي سيدوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "فيكا" الفرنسية، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس تامر مجدي، رئيس مجلس ادارة شركة أسمنت سيناء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، واستعراض خطط المجموعة للتوسع في قطاع الأسمنت بالسوق المصرية.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بـ سيدوس، مؤكدًا تقدير الحكومة المصرية للشراكة القائمة مع مجموعة "فيكا"، وحرصها على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للاستثمارات الأجنبية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجموعة "فيكا" تُعد أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت، الذي يمثل أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتًا إلى إسهامات الشركة في تلبية الطلب المتنامي على الأسمنت في السوق المصرية وتعزيز قدرات القطاع الإنتاجية.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم جميع التيسيرات والدعم اللازم لخطط التوسع التي تعتزم المجموعة تنفيذها، بما يسهم في زيادة طاقتها الإنتاجية وتعميق الصناعة الوطنية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، دعم الدولة الكامل للمستثمرين الجادين، مشددًا على أن الحكومة لا تدخر جهدًا في توفير المقومات الداعمة للقطاع الصناعي، وبما ينعكس على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وبدوره، استعرض جي سيدوس حجم استثمارات المجموعة في مصر، والطاقة الإنتاجية لمصنع "سيناء للأسمنت"، الذي تمتلك "فيكا" الحصة الأكبر من أسهمه، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تبلغ نحو 3 ملايين طن سنويًا. كما أكد تطلع المجموعة إلى التوسع في استثماراتها داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، وللحكومة بوجه عام، على الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر عامة وفي سيناء خاصة، وهو ما كان له أكبر الأثر في زيادة الاستثمارات.

