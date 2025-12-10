الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف عن رؤية جديدة للحكومة بتكليف من السيسي

الرئيس السيسي ومدبولي،
الرئيس السيسي ومدبولي، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل في هذه المرحلة على إعداد رؤية اقتصادية شاملة تتضمن إجراءات وقرارات جوهرية تستهدف تحقيق وتيرة أسرع لنمو الاقتصاد المصري. 

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، والذي تناول فيه آخر مستجدات التعاون مع المؤسسات الدولية وخطط الدولة لدعم الاقتصاد.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الرؤية تأتي بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف صياغة سياسات أكثر مرونة وفاعلية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحفيز بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على متابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية، وتقييم إجراءات الإصلاح وأثرها على المواطن والأسواق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح قرارات جديدة تتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق نمو مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء مدبولى السيسي النمو الاقتصادى الاقتصاد الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

كأس إنتركونتيننتال، تعادل فلامنجو وكروز أزول 1/1 في الشوط الأول

رئيس الوزراء يكشف عن رؤية جديدة للحكومة بتكليف من السيسي

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

الإدارية تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية وتصعيد وليد شوقي بانتخابات الجولة الأولى للنواب

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم تناول الأدوية لمنع الحيض في شهر رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads