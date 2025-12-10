رئيس الوزراء يكشف عن رؤية جديدة للحكومة بتكليف من السيسي

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل في هذه المرحلة على إعداد رؤية اقتصادية شاملة تتضمن إجراءات وقرارات جوهرية تستهدف تحقيق وتيرة أسرع لنمو الاقتصاد المصري.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، والذي تناول فيه آخر مستجدات التعاون مع المؤسسات الدولية وخطط الدولة لدعم الاقتصاد.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الرؤية تأتي بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف صياغة سياسات أكثر مرونة وفاعلية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحفيز بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على متابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية، وتقييم إجراءات الإصلاح وأثرها على المواطن والأسواق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح قرارات جديدة تتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق نمو مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



