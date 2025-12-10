الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة "شيفرون"

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خافيير لا روزا، رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة "شيفرون"، وعددٍ من مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، اللقاء، بتهنئة خافيير لا روزا، بتوليه مهام منصبه مؤخرًا، مؤكدًا تطلع مصر للمزيد من التعاون مع شركة شيفرون، وضخ استثمارات جديدة للشركة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بدعم التعاون مع الشركاء الأجانب، وحرصها على انتظام دفع مُستحقاتهم، مع إتاحة العديد من الحوافز الإيجابية الجاذبة لهم.  

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه للتعرف على رؤية الشركة تجاه سُبل دعم التعاون المُشترك بين الجانبين.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، تقديره للشراكة القائمة مع شركة "شيفرون"، وتطلعه لدعم التعاون مع الشركة وانتقال هذه الشراكة إلى مرحلة جديدة خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة استثمارات الشركة في مصر، سواء في نطاق الاستكشافات البترولية أو الغاز الطبيعي.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية الدور المهم الذي تلعبه شركة "شيفرون" إلى جانب الشركاء الأجانب الآخرين؛ في تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من الغاز.

بدوره، أعرب خافيير لا روزا، عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له، مؤكدًا حرص الشركة على دعم التعاون مع مصر.

وتناول رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في "شيفرون"، جهود الشركة لدعم استثماراتها في مصر في مجالي الغاز والبترول خلال العامين المقبلين، مؤكدًا تطلع الشركة لدفع التعاون مع مصر في مجال الاستكشافات عن البترول والغاز الطبيعي.

كما تطرق خافيير لا روزا، إلى جهود الشركة للتعاون مع عددٍ من الدول الإقليمية مثل قبرص؛ خاصة في مجال الغاز الطبيعي، مُشيرًا إلى إمكانية توسيع قاعدة هذا التعاون لتشمل مصر، لتعزيز التعاون الإقليمي وفق رؤية شاملة. وفي هذا الصدد، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى ترحيب مصر بالتعاون مع شركة "شيفرون" وقبرص في مجال الغاز الطبيعي.

وأكد رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة "شيفرون"، أهمية الشراكة الثلاثية مع مصر وقبرص، في تأمين جانبٍ مهم من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أنه التقى منذ أيام مسئولين قبرصيين وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الشركة في إطار هذه الشراكة الثلاثية.

