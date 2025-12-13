"دكان الأعذار"، ريان يكشف تفاصيل أول ألبوماته الغنائية قبل طرحه بأيام

18 حجم الخط

يستعد المطرب الشاب محمد ريان، لطرح أول ألبوماته الذي يحمل عنوان "دكان الأعذار"، 12 ديسمبر الجاري، عبر قناته الخاصة على يوتيوب، وكل المنصات الموسيقية الرقمية.

وقال ريان في تصريحات صحفية: " كنت أتمنى طرح ألبوم دكان الأعذار في صيف 2025، لكني اكتشفت أنه موسم مزدحم ومليء بالنجوم، ومن هنا اتخذت قرارا بتأجيل طرحه لأنه شتوي ومعظم أغنياته ذات طابع درامي، حزينة".

وأضاف: "أتعاون في الألبوم مع مجموعة مميزة من كبار الملحنين والشعراء والموزعين من بينهم الملحن سامر أبو طالب، في أغنية تحت عنوان "لا يعنيني"، كلمات ادهم معتز، توزيع عمر إسماعيل، ولحن لي عمرو طنطاوي أغنية "عملتي ايه"، من كلمات محمد سرحان، توزيع أحمد المغربي، وأتعاون كذلك الملحنين مع حسن نصير، محمد انيس، تيام علي، نور عز العرب، ومن الشعراء، عليم، يس جمال، أدهم معتز، إبراهيم جاد، محمد سرحان، رفيق نجيب".

12 أغنية

الألبوم يضم 12 أغنية منها "حبّه أيام" كلمات عليم، وألحان محمد أنيس، وتوزيع موسيقي أحمد المغربي، أغنية "أبلغ فؤادك" كلمات إبراهيم جاد، وألحان ريان، وتوزيع موسيقي عمر إسماعيل، أغنية "بحاول أعيش"، من كلمات رفيق نجيب، وألحان حسن نصير، وتوزيع أحمد المغربي، أغنية "دكان الأعذار" كلمات يس جمال، وألحان محمد أنيس، وتوزيع أحمد المغربي، أغنية "الجرح الكام" كلمات إبراهيم جاد، وألحان محمد أنيس، وتوزيع أحمد المغربي، وتسجيل وميكس وماستر المهندس ماهر صلاح، مصطفى رؤوف.

