مصر الـ 12 والأردن تتصدر، ترتيب المنتخبات في كأس العرب 2025

اختتمت أمس الثلاثاء مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025 في قطر لتستعد الجماهير العربية لمواجهات قوية في دور ربع النهائي في ظل التنافس الشديد على بطاقات العبور إلى نصف النهائي.

ترتيب المنتخبات في دور المجموعات خلال كأس العرب 2025

وجاء الترتيب النهائي للمنتخبات في دور المجموعات خلال كأس العرب 2025 بما فيهم منتخب مصر الذي ودع البطولة على النحو الآتي:

1- الأردن: 9 نقاط.

2- الجزائر: 7 نقاط. (+6) فارق الأهداف

3- المغرب: 7 نقاط. (+3) فارق الأهداف

4- السعودية: 6 نقاط. (5) الأهداف المسجلة

5- العراق: 6 نقاط. (4) الأهداف المسجلة

6- فلسطين: 5 نقاط. (3) الأهداف مسجلة

7- سوريا: 5 نقاط. (2) الأهداف مسجلة

8- تونس: 4 نقاط. (+2) فارق الأهداف

9- الإمارات: 4 نقاط. (+1) فارق الأهداف

10- عمان: 4 نقاط. (0) فارق الأهداف

11- البحرين: 3 نقاط.

12- مصر: نقطتين.

13- الكويت: نقطة واحدة. (3) الأهداف المسجلة

14- قطر: نقطة واحدة. (2) بطاقة صفراء

15- السودان: نقطة واحدة. (4) بطاقة صفراء

يذكر ان الكويت وقطر والسودان، لديهم فارق أهداف (-4)، والأزرق يتفوق بالأهداف المسجلة، لكن الآخرين متساويين بـ(1) هدف مسجل، لذا تم اللجوء إلى اللعب النظيف.

16- جزر القمر: 0 نقاط.

المتأهلون إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

تأهل منتخبا فلسطين وسوريا عن المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط لكلا المنتخبين.

تأهل منتخبا المغرب والسعودية عن المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط و6 نقاط على التوالي.

تأهل منتخبا الأردن والإمارات عن المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط و4 نقاط على التوالي.

تأهل منتخبا الجزائر والعراق عن المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط و6 نقاط على التوالي.

منتخب مصر يودع كأس العرب

وودع منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025، بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام الأردن بنتيجة (3-0).

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته، ليودع بطولة كأس العرب من دور المجموعات

مواجهات ربع نهائي كأس العرب



تنطلق أولى مواجهات ربع النهائي يوم غدا الخميس عند الساعة 4:30 مساءً، حين يلتقي المنتخب المغربي بنظيره السوري، في مباراة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل رغبة المنتخبين في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

وفي اللقاء الثاني من اليوم ذاته، يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني عند الساعة 7:30 مساءً، في مواجهة ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواءً حماسية بين منتخبين، قدما أداءً مميزًا في دور المجموعات.

وتستأنف المباريات يوم الجمعة عند الساعة 4:30 مساءً بمواجهة قوية تجمع المنتخب الأردني بنظيره العراقي، وهو لقاء يُعد من أبرز مواجهات هذا الدور، نظرًا للتاريخ التنافسي الكبير بين الفريقين.

وفي ختام دور ربع النهائي، يلتقي المنتخب الجزائري مع المنتخب الإماراتي عند الساعة 7:30 مساءً، في مباراة ينتظر أن تحمل ندية كبيرة، خصوصًا مع تطلع المنتخبين للوصول إلى المربع الذهبي.

