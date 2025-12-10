كأس انتركونتيننتال، بيراميدز يستعد بالقوة الضاربة لرحلة قطر

18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى قطر من أجل خوض كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي يوم 13 ديسمبر الجاري في نصف النهائي على لقب كأس التحدي.

قائمة بيراميدز في رحلة قطر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم على متن طائرة خاصة إلى قطر استعدادا لخوض البطولة.

منافس بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

ويترقب نادي بيراميدز المواجهة المرتقبة اليوم الأربعاء بين فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي في "ديربي الأمريكتين" ضمن بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم كأس إنتركونتيننتال التي يستضيفها استاد أحمد بن علي في قطر.

ومن المنتظر أن يشاهد يورتشيتش المدير الفني لبيراميدزوجهازه المعاون مباراة ديربي الأمريكتين اليوم لمعرفة الفريق الفائز بشكل جيد.

كما كلف مدرب بيراميدز الجهاز الإداري بتسجيل المباراة لمشاهدتها فيما بعد للوقوف على مستوى الفريق المنافس بدور نصف النهائي علي كاس التحدي.

موعد مباراة فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي

تقام، مباراة فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

منافس بيراميدز

ويلتقي الفائز من المواجهة مع فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي في السابعة مساء السبت الثالث عشر من ديسمبر الجاري،على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر على كأس التحدي في على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من ديسمبر.

ويواجه فريق فلامنجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" ضد كروز أزول المكسيكي "بطل إمريكا الشمالية"، في دور ربع النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي

وتنقل مباراة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي اليوم في كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت 2، وقناة الكأس 5.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.