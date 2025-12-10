الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس انتركونتيننتال، بيراميدز يستعد بالقوة الضاربة لرحلة قطر

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى قطر من أجل خوض كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي يوم 13 ديسمبر الجاري في نصف النهائي على لقب كأس التحدي.

قائمة بيراميدز في رحلة قطر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم على متن طائرة خاصة إلى قطر استعدادا لخوض البطولة.

منافس بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

ويترقب نادي بيراميدز المواجهة المرتقبة اليوم الأربعاء بين  فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي في "ديربي الأمريكتين" ضمن بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم كأس إنتركونتيننتال التي يستضيفها استاد أحمد بن علي في قطر.

ومن المنتظر أن يشاهد يورتشيتش المدير الفني لبيراميدزوجهازه المعاون مباراة ديربي الأمريكتين اليوم لمعرفة الفريق الفائز بشكل جيد.

كما كلف مدرب بيراميدز الجهاز الإداري بتسجيل المباراة لمشاهدتها فيما بعد للوقوف على مستوى الفريق المنافس بدور نصف النهائي علي كاس التحدي.

موعد مباراة فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي

تقام، مباراة فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي اليوم الأربعاء  في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

منافس بيراميدز

ويلتقي الفائز من المواجهة مع فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي في السابعة مساء السبت الثالث عشر من ديسمبر الجاري،على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر على كأس التحدي في على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من ديسمبر.

ويواجه فريق فلامنجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" ضد كروز أزول المكسيكي "بطل إمريكا الشمالية"، في دور ربع النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي

وتنقل  مباراة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي اليوم في كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت 2، وقناة الكأس 5.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز قطر إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال قائمة بيراميدز في رحلة قطر

مواد متعلقة

مدرب بيراميدز يتابع مواجهة فلامنجو وكروز أزول المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال

قبل مواجهة الليلة بدوري أبطال أوروبا، مورينيو يرد على كونتي

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يبحث عن تعديل المسار أمام الجونة

سموحة يلتقي زد في كأس عاصمة مصر مساء اليوم

سيراميكا يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر

بيراميدز ينتظر الفائز، فلامنجو البرازيلي يواجه كروز أزول المكسيكي بكأس إنتركونتيننتال

محافظ بور سعيد وكامل أبو علي يفتتحان ملعب السيد متولي غدا

الأكثر قراءة

انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيسًا لمكتب المجلس الوزاري العربي للسياحة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

57 عاما علي رحيل صاحب أطول لسان! (2)

مجلس الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة (فيديو)

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads