طريقة عمل الشعرية باللبن، حلوى اقتصادية تمنح الشعور بالدفء في الشتاء
طريقة عمل الشعرية باللبن، الشعرية باللبن من الحلوى المنزلية الشهيرة التى يعشقها المصريون وعادة تقدم فى المنزل وهى تعتبر حلوى اقتصادية.
وطريقة عمل الشعرية باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى تقدم ساخنة لذا تمنح الشعور بالدفء فى فصل الشتاء وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.
وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الشعرية باللبن.
مكونات عمل الشعرية باللبن:-
كوب شعرية
كيلو لبن حليب
كوب سكر
ملعقة كبيرة زبد
طريقة عمل الشعرية باللبن:-
- نحمر الشعرية فى زبد فى مقلاة على النار.
- وبعد أن تحمر الشعرية وتصبح لون واحد نضيف لها اللبن الحليب والسكر ونقلب جيدا حتى يذوب السكر.
- وبمجرد غليان اللبن الحليب نرفع الشعرية من على النار ونغطى الحلة لمدة ربع ساعة.
- ثم تقدم الشعرية بعدها ساخنة فى أطباق صغيرة.
ويمكن تحضير الشعرية باللبن بطريقة فاخرة.
مكونات عمل الشعرية باللبن والقشطة:
كوب شعرية
كيلو لبن حليب
كوب سكر
ملعقة كبيرة زبد
علبة قشطة أو كريمة حلوى
ربع كوب جوز الهند
مكسرات مجروشة للتقديم
طريقة عمل الشعرية باللبن والقشطة:-
- نحمر الشعرية فى زبد فى مقلاة على النار.
- وبعد أن تحمر الشعرية وتصبح لون واحد نضيف لها اللبن الحليب والسكر ونقلب جيدا حتى يذوب السكر.
- وبمجرد غليان اللبن الحليب نضيف الكريمة ونتركها تغلى مرة واحدة.
- ثم نرفع الشعرية من على النار ونغطى الحلة لمدة ربع ساعة.
- ثم نضيف جوز الهند والمكسرات
- ثم تقدم الشعرية بعدها ساخنة فى أطباق صغيرة.
ولعمل الشعرية بالكنافة
مكونات عمل الشعرية بالكنافة:-
ملعقة كبيرة زبد
ربع كيلو كنافة
علبة قشطة أو كريمة حلوى
ربع كوب جوز الهند
مكسرات مجروشة للتقديم
طريقة عمل الشعرية باللبن والقشطة والكنافة:-
- نحمر الشعرية فى زبد فى مقلاة على النار.
- وبعد أن تحمر الشعرية وتصبح لون واحد نضيف لها اللبن الحليب والسكر ونقلب جيدا حتى يذوب السكر.
- وبمجرد غليان اللبن الحليب نضيف الكريمة ونتركها تغلى مرة واحدة.
- ثم نرفع الشعرية من على النار ونغطى الحلة لمدة ربع ساعة.
- وفى هذه الأثناء نكسر الكنافة قطع صغيرة ونحمرها فى الزبد حتى يصبح لونها ذهبي.
- ثم نضيف الكنافة وجوز الهند والمكسرات، ثم تقدم الشعرية بعدها ساخنة فى أطباق صغيرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.