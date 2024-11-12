طريقة عمل الشعرية باللبن، حلوى منزلية تمنح الشعور بالدفء في الشتاء

طريقة عمل الشعرية باللبن، الشعرية باللبن من الأطباق المصرية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة وعادة تقدم في فصل الشتاء، حيث تمنح الشعور بالدفء.

وطريقة عمل الشعرية باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الشعرية باللبن.

مكونات عمل الشعرية باللبن:

1 كوب من الشعرية

4 أكواب من الحليب

2 ملعقة كبيرة من السكر (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)

1 ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة (اختياري)

رشة من القرفة (اختياري للتزيين)

طريقة عمل الشعرية باللبن:

في قدر عميق، ضعي السمن أو الزبدة على نار متوسطة.

أضيفي الشعرية إلى القدر وقلبيها بإستمرار حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون، تأكدي من عدم حرقها.

بعد أن تتحمر الشعرية، أضيفي الحليب تدريجيًّا إلى القدر مع الاستمرار في التقليب.

احرصي على أن يكون الحليب دافئا أو في درجة حرارة الغرفة لتجنب التصاق الشعرية.

أضيفي السكر إلى الحليب وقلبي جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

إذا كنتِ تحبين إضافة نكهة إضافية، يمكنك إضافة الفانيليا في هذه المرحلة.

دعي المزيج يغلي على نار هادئة مع التقليب المستمر، حتى تتشرب الشعرية الحليب ويصبح المزيج كثيفًا.

عندما تصبح الشعرية ناعمة وامتصت الحليب بشكل جيد، ارفعي القدر عن النار.

يمكن تزيين الطبق برشة من القرفة أو إضافة مكسرات حسب الرغبة.

يمكن إضافة بعض الزبيب أو المكسرات المحمصة (مثل اللوز أو الفستق) لتعزيز الطعم.

إذا كنتِ تفضلين قوامًا أكثر كثافة، يمكن زيادة كمية الشعرية أو تقليل كمية الحليب حسب ذوقك.

هذه الوصفة تعتبر وجبة خفيفة ولذيذة، وهي مفيدة لأنها تحتوي على الحليب الذي يمد الجسم بالكالسيوم، يمكن تناولها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

الشعرية باللبن

فوائد اللبن الحليب

واللبن الحليب من أهم المشروبات التى يجب تقديمها للصغار والكبار حفاظا على صحتهم لأنه يحتوى على البروتين والكالسيوم وفيتامين د، ومن فوائد اللبن الحليب:

اللبن يعتبر مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، وهو معدن ضروري لصحة العظام والأسنان.

يحتوي اللبن أيضًا على فيتامين د، الذي يسهم في تحسين امتصاص الكالسيوم ويعزز من صحة العظام.

اللبن غني بالبروتينات ذات الجودة العالية، التي تساعد في بناء وإصلاح الأنسجة العضلية.

اللبن يحتوي على بكتيريا البروبيوتيك المفيدة، التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، هذه البكتيريا تعزز من توازن الفلورا المعوية وتساعد في مكافحة البكتيريا الضارة، مما يؤدي إلى تحسين الهضم وتقليل مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال.

اللبن يعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن الأخرى مثل فيتامين B12، الذي يلعب دورًا مهمًا في صحة الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

يحتوي اللبن على الفوسفور والماغنيسيوم، اللذان يلعبان دورًا في دعم صحة العظام والأسنان، بالإضافة إلى تحسين أداء العضلات.

اللبن يمكن أن يكون مفيدًا في إدارة الوزن.