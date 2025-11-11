طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

18 حجم الخط

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، من الحلويات الشتوية التي تمنح شعورًا بالدفء والطاقة بفضل مكوناتها الغنية والمغذية، فهي تجمع بين القوام الناعم الكريمي للمهلبية والمذاق الحلو الطبيعي للقرع العسلي.





كما أن طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي تُعدّ من الوصفات الاقتصادية وسهلة التحضير، ويمكن تقديمها كتحلية بعد الغداء أو كوجبة خفيفة في المساء. إليكِ الطريقة بالتفصيل لتحضيرها في المنزل بطريقة مضمونة وناجحة.



مكونات عمل المهلبية بالقرع العسلي:

كوبان من هريس القرع العسلي المسلوق.

4 أكواب من الحليب الكامل الدسم.

نصف كوب من السكر (أو حسب الرغبة).

3 ملاعق كبيرة من النشا المذابة في نصف كوب من الحليب البارد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة قرفة ناعمة (اختياري لكنها تضيف نكهة مميزة).

ملعقة صغيرة من الزبدة لإضفاء لمعة وطعم غني.

للتزيين: مكسرات محمصة (لوز، جوز، فستق)، أو جوز هند مبشور.

طريقة التحضير:

تحضير القرع العسلي:

في البداية، قومي بتقطيع القرع العسلي إلى مكعبات متوسطة الحجم بعد إزالة القشرة والبذور. ضعيه في قدر مع كمية قليلة من الماء (تكفي لتغطيته جزئيًّا) واتركيه على نار هادئة حتى يلين تمامًا. بعد ذلك صفّيه من الماء الزائد واهرسيه باستخدام شوكة أو الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا جدًّا.

مهلبية القرع العسلي

تسخين الحليب:

في قدر آخر، ضعي الحليب على نار متوسطة، وأضيفي إليه السكر والفانيليا مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر تمامًا. يمكنكِ في هذه الخطوة إضافة القرفة حسب الرغبة لإضفاء نكهة دافئة مميزة.



إضافة القرع العسلي:

أضيفي هريس القرع العسلي إلى خليط الحليب الدافئ، وقلّبي جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح ذا قوام متجانس. يمكنكِ استخدام المضرب اليدوي أو الخلاط اليدوي (الهاند بلندر) للحصول على ملمس حريري.

تثخين القوام بالنشا:

بعد أن يبدأ الخليط في الغليان الخفيف، أضيفي النشا المذاب في الحليب البارد تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا تتكوّن تكتلات. استمري في التقليب حتى يثقل القوام ويصبح أشبه بالمهلبية العادية.

إضافة الزبدة:

قبل إطفاء النار بدقائق، أضيفي ملعقة الزبدة وقلّبيها حتى تذوب وتندمج في الخليط، مما يمنح المهلبية لمعانًا وطعمًا غنيًا.

التقديم:

اسكبي المهلبية الساخنة في أكواب أو أطباق تقديم صغيرة، ثم زيني الوجه بالمكسرات المحمصة أو جوز الهند المبشور. يمكنكِ تقديمها ساخنة كتحلية دافئة في أيام الشتاء، أو تركها تبرد قليلًا ثم وضعها في الثلاجة لتناولها باردة في الأيام المعتدلة.

طريقة مهلبية القرع

نصائح لنجاح الوصفة:

احرصي على أن يكون القرع العسلي ناضجًا وحلو المذاق طبيعيًا، حتى لا تحتاجي إلى كمية كبيرة من السكر.

يمكن استبدال جزء من الحليب بكريمة خفق لإعطاء قوام أغنى وطعم أكثر فخامة.

لا تتركي المهلبية على النار بعد أن تثقل كثيرًا حتى لا تتكتل عند التبريد.

إذا كنتِ تفضلينها أكثر طراوة، قللي كمية النشا قليلًا، أما إذا رغبتِ في قوام متماسك يشبه البودينغ فزيدي كمية النشا نصف ملعقة إضافية.



فوائد القرع العسلي في الحلوى:

القرع العسلي ليس مجرد مكون لذيذ فحسب، بل هو كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، أهمها فيتامين "A" و" C" ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجلد والمناعة. كما يحتوي على ألياف تساعد على الشبع وتحسين الهضم، ويُعتبر بديلًا صحيًا للسكر الصناعي في بعض الوصفات بفضل حلاوته الطبيعية.

في النهاية، تُعدّ مهلبية القرع العسلي وصفة مثالية لعشاق الحلويات الدافئة والناعمة، تجمع بين الفائدة والطعم اللذيذ، ويمكن تحضيرها بسهولة في دقائق لتمنح أسرتك لحظات من الدفء والراحة في ليالي الشتاء الطويلة. إنها حلوى مختلفة بطعمها وقيمتها، تجعل كل ملعقة منها تجربة مليئة بالحنين والطعم البيتي الأصيل.

