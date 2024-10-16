طريقة عمل الشعرية باللبن، حلوى لذيذة وخفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل الشعرية باللبن، الشعرية باللبن من الحلوى المنزلية الشهيرة التي تقدم منذ زمن بعيد وهي عبارة شعرية باللبن والسكر والسمن ومذاقها لذيذ ولا يقاوم ولها قيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل الشعرية باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة حيث تقدم كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الشعرية باللبن.

مكونات عمل الشعرية باللبن:

1 كوب شعرية

4 أكواب حليب

1/2 كوب سكر (يمكن تعديل الكمية حسب الذوق)

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة (اختياري)

طريقة عمل الشعرية باللبن:

في قدر على نار متوسطة، ضعي الزبد أو السمن.

أضيفى الشعرية وحركيها جيدا حتى تصبح ذهبية اللون، مع الانتباه لعدم احتراقها.

بعد تحمير الشعرية، أضيفي الحليب إلى القدر.

استمرى في التحريك حتى يبدأ الحليب في الغليان.

بعد غليان الحليب، أضيفي السكر ورشة الملح، ثم الفانيليا.

قلّبى المكونات حتى يذوب السكر تماما.

خففى الحرارة وغطِّى القدر، اتركيه على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة، حتى تنضج الشعرية وتمتص معظم الحليب.

يمكن تقديم الشعرية باللبن دافئة أو باردة، حسب الرغبة.

يمكنك أيضا تزيينها بالمكسرات أو القرفة إذا أردت.

طريقة عمل الشعرية باللبن

ولعمل البليلة باللبن

مكونات عمل البليلة باللبن:

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”

2 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

قشدة

جوز هند

مكسرات مجروشه

زبيب

رشة قرفة

طريقة عمل البليلة باللبن:

- قومي بتنقية القمح واغسليه عدة مرات بالماء البارد ثم انقعيه في وعاء فيه ماء واتركيه لمدة 4 ساعات.

- اشطفيه وغيري الماء وضعيه في قدر على النار، وغطيه بالماء الكافي، وقومي بإزالة الريم كلما ظهر.

- أحكمي غلق القدر وخففي النار، استمري في الطهي حتى ينضج، أضيفي القليل من الماء إذا تطلب ذلك.

- ارفعي القدر عن النار واتركيه لليلة كاملة، حتى تفتح الحبات ويتضاعف حجمها.

- ثم سخنى البليلة وأضيفي اليها الحليب الساخن، والسكر وجوز الهند.

- وزعيها في أطباق التقديم وزينيها بالمكسرات المجروشة والزبيب، وتقدم ساخنة.