طريقة عمل البليلة باللبن، قدميها لأطفالك صباحا قبل المدرسة

البليلة

طريقة عمل البليلة باللبن، البليلة من أشهر الأكلات الشعبية في مصر والعالم العربي، وهي من الأطعمة البسيطة والمغذية التي يحبها الكبار والصغار على حد سواء.

وطريقة عمل البليلة باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتميز بمذاقها الحلو والقوام الكريمي اللذيذ، كما تعد وجبة متكاملة مليئة بالفوائد الصحية، ويفضل تقديمها صباحا للصغار قبل المدرسة.

البليلة هي طبق مصنوع أساسا من القمح المقشور (القمح المسلوق) يطهى بالحليب ويحلى بالسكر أو العسل، ويُزين بالمكسرات وجوز الهند والزبيب، وتعد من الأكلات القديمة التي ورثها المصريون من أجيال طويلة، وكانت تقدم في المناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البليلة باللبن.

مكونات عمل البليلة باللبن:-

1 كوب من القمح الكامل المقشور

3 أكواب من الماء

2 كوب من الحليب كامل الدسم

3 ملاعق كبيرة من السكر أو حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الفانيليا أو قطعة من المستكة اختياري

رشة صغيرة من القرفة اختياري

للتزيين:

جوز هند مبشور

زبيب

مكسرات مجروشة مثل اللوز أو البندق أو الفول السوداني

قشطة أو وش لبن حسب الرغبة

طريقة عمل البليلة باللبن 

طريقة عمل البليلة باللبن:-

  • اغسلي القمح جيدا بالماء الفاتر عدة مرات.
  • ضعيه في وعاء عميق واغمريه بالماء، ثم اتركيه منقوع لمدة 8 ساعات على الأقل أو طوال الليل.
  • هذه الخطوة تساعد على طراوة القمح وسهولة طهيه.
  • بعد النقع، صفي القمح جيدا وضعيه في قدر على النار.
  • أضيفي إليه 3 أكواب من الماء واتركيه حتى يغلي.
  • خففي النار واتركيه يطهى على نار هادئة لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى ينضج تماما ويصبح طريًا.
  • إذا احتاج مزيد من الماء أثناء السلق، يمكنك إضافته تدريجيا.
  • عندما ينضج القمح، أضيفي الحليب الساخن إليه وقلبي جيدا.
  • أضيفي السكر والفانيليا أو المستكة وقلبي حتى يذوب السكر تماما.
  • اتركي البليلة تغلي على نار هادئة من 10 إلى 15 دقيقة حتى يتشرب القمح الحليب ويصبح القوام كريمي.
  • ارفعي البليلة من على النار واتركيها تبرد قليلا.
  • قدميها في أطباق التقديم، ثم أضيفي فوقها القشطة أو وش اللبن والمكسرات والزبيب وجوز الهند.
  • يمكن تناولها دافئة في الشتاء أو باردة في الصيف حسب الرغبة.
  • لنجاح البليلة استخدمي القمح البلدي الكامل لأنه يعطي طعم أفضل وقوام أغنى.
  • يمكنك استبدال السكر بـ العسل الأبيض أو عسل النحل لتحلية صحية أكثر.
  • للحصول على طعم غني، أضيفي ملعقة من القشطة البلدي بعد رفعها من على النار.
  • يمكن إضافة القرفة أو الفانيليا أثناء الطهي لمنحها رائحة جميلة.
  • احتفظي بالبليلة في الثلاجة لمدة 3 أيام، وسخنيها قبل التقديم بإضافة قليل من الحليب إذا لزم الأمر.

فوائد البليلة الصحية

البليلة ليست فقط لذيذة، بل تحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا، منها:-

  • القمح الكامل غني بالألياف التي تساعد على الهضم وتمنح الشعور بالشبع.
  • الحليب مصدر ممتاز للكالسيوم والبروتين.
  • المكسرات والزبيب تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن.
  • تساعد على تقوية العظام وتحسين المناعة ومنح الجسم الدفء في الأجواء الباردة.
  • تعد وجبة مثالية للأطفال وكبار السن لأنها سهلة الهضم وغنية بالقيمة الغذائية.
طريقة عمل البليلة، أكلة مصرية دافئة تناسب أجواء الخريف وفوائدها عديدة

طريقة عمل أم على بالكرواسون، فى خطوات بسيطة

