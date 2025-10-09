الخميس 09 أكتوبر 2025
محافظات

5 مرشحين فقط يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثاني للترشح لمجلس النواب بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب بمحكمة الفيوم الابتدائية، 5 طلبات فقط، ويرأس اللجنة المستشار إيهاب همت، رئيس المحكمة، وأمجد طلعت يوسف، رئيس لجنة تلقى الطلبات وعضوية كل من على سويدان، وخالد محمود، وحسين المليجى، أحمد عبدالحميد، فاروق عبد العليم، أحمد الزغيبي.

أسماء مرشحي اليوم

فقد تقدم اليوم الخميس للترشيح كل من، حمادة عويس على مستقل بندر ومركز الفيوم، رمز الصقر، أيمن محمد عبد العال، مركز اطسا، رمز الوانش، عبد الناصر محمد على عبد المجيد مركز اطسا، مستقل، رمز الحوت، على عبد الله، حزب مصر الحديثة، مستقل، رمز تمساح، عز الدين محمد أحمد رشوان، مستقل، رمز طيارة هليكوبتر.

تقدم 341 مرشحا على النظام الفردي في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب

46 قدموا أوراقهم في أول أيام الترشح لمجلس النواب بالفيوم

يذكر أن المنافسة في دوائر الفيوم تجري على 10 مقاعد، منها ثلاثة مقاعد لبندر ومركز الفيوم، ومقعدين للدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، والدائرة الثالثة والتي تضم مراكز طامية، وسنورس وسنهور، مخصص لها ثلاثة مقاعد، والدائرة الرابعة والتي تضم مراكز أبشواى والشواشنة ويوسف الصديق، مخصص لها مقعدين.

