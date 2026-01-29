أغلق تليفونه، تفاصيل جديدة في أزمة تخلف إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

18 حجم الخط

أثار إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

وأكد مصدر داخل النادي أن موقف إمام عاشور لا يزال غامضًا بالنسبة للجهاز الفني، موضحًا أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، فوجئ بإغلاق اللاعب هاتفه المحمول وعدم رده على اتصالات أعضاء الجهاز الفني.

واستبعد المصدر أن يكون سبب غياب اللاعب طبيًا أو نتيجة تعرضه لإجهاد، كما تردد، خاصة أن النادي الأهلي لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب عدم سفره، متسائلًا: «إذا كان السبب طبيًا، سواء بسبب عودة الفيروس أو الإجهاد، فلماذا تم وضع اللاعب في قائمة المباراة أمام يانج أفريكانز؟».

وفي سياق متصل، ضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف بلعمري المنضم حديثًا من الرجاء المغربي، استعدادًا لمواجهة بطل تنزانيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا صباح اليوم، والتي شهدت استبعاد جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.

قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد بيكهام – عمرو الجزار – ياسين مرعي – محمد هاني – أحمد عيد – كوكا – يوسف بلعمري – محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان – محمد شريف.

يُذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزًا مؤخرًا على وادي دجلة بنتيجة 3-1 على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

