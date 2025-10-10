نقيب أطباء الفيوم: بدء أعمال الفرز لاختيار 7 مرشحين من بين 24

قال الدكتور محمد عثمان نقيب الأطباء بالفيوم، إن عملية الفرز بدأت بعد تحرير محضر غلق لجان التصويت بالفعل، وكان عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات بلغ 24 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد فيما بينهم، منهم المرشحين فوق السن 11 مرشحًا، اختار الناخب منهم 3، وتحت السن 11 مرشحًا اختار منهم 3 أيضًا، بينما تنافس مرشحان اثنان على مقعد قطاع شمال الصعيد، اختار الناخب منهما واحد فقط.

شفافية أثناء الإدلاء بالأصوات

وأضاف نقيب الأطباء أن الإقبال منذ الصباح يسير بشكل منظم، وقد توافد الأطباء للإدلاء بأصواتهم في شكل حضاري، لاختيار من يمثلهم خلال الدورة النقابية المقبلة، وسارت الانتخابات في أجواء من الشفافية والمنافسة الإيجابية بين المرشحين، واستمرت عملية التصويت حتى آخر طبيب داخل حيز اللجنة الانتخابية، أعقبها بدء أعمال الفرز داخل اللجان تحت إشراف اللجنة القضائية، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية.

يذكر أن محافظة الفيوم، شهدت اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من الأطباء على لجان التصويت في انتخابات نقابة الأطباء لعام 2025، والتي تُجرى بمقر النقابة الفرعية بمدينة الفيوم، وسط أجواء هادئة وتنظيم متميز وإشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

