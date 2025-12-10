غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بـ30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء، في نهاية اليوم الأول من التصويت بالدوائر الملغاة في 30 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.



الإجراءات الختامية لليوم الأول من التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وإذا تبين لرئيس اللجنة الفرعية وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم يتم حصر عددهم، ويعد كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الاقتراع حتى ينتهوا جميعًا من الإدلاء بأصواتهم.



بعد ذلك يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويوقع على المحضر هو وأمناء اللجنة ومندوبو المرشحين والقائمة أو وكلائهم المتواجدون



ويغلق رئيس اللجنة الفرعية فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويسري ذلك على القفل البلاستيكي صندوق النظام (الفردي ) يسمح لمندوبي المرشحين والقائمة والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل).

يقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم ( ن) ويمكن كذلك من خلال التطبيق الإليكتروني حصر عدد الحضور بمسح QR CODE (اختياري)



الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول بالنموذج رقم (ن):



بعض البيانات التي يجب التأكد من إثباتها:

ميعاد فتح وغلق اللجنة.

أسماء أمناء اللجنة ومندوب كل مرشح أو القائمة.

أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين

توقيع مندوب كل مرشح أو القائمة من الحاضرين إن وجد أمام اللجنة في الموضع المخصص لذلك

غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صناديق الاقتراع

يقوم رئيس اللجنة في حضور مندوب كل مرشح أو القائمة، والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بعلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا.

ويثبت كل ذلك بمحضر الغلق نموذج رقم (9 ن) ويوقع رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوب كل مرشح أو قائمة ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه ويحتفظ به رئيس اللجنة الفرعية.

الوادى الجديد:

قسم الخارجة



مركز الداخلة والفرافرة



أسوان:

قسم أول أسوان



مركز النوبة



مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

