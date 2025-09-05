مريم عامر منيب تروي موقفا إنسانيا لوالدها الراحل (فيديو)

قالت مريم عامر منيب، إن والدها الراحل كان طبعه هادي في المنزل ولكن في نفس الوقت عصبي عند اللزوم ولكن في العموم هو هادي، مضيفة أن باقي أشقائها البنات زينة ونور يحملون طابع والدهم ولكن عند وفاته، تخيلت “زينة” أنها رجل البيت بعد وفاة والدهم.

بينما ردت شقيقتها “زينة" عليها في لقاء تلفزيوني لهم أنها تعتبر مريم في مثابة والدتهم، موضحة: "ساعات بتلغبط وبقولها ماما لما تقولي هترجعي البيت الساعة كام، متابعة: “حلم حياتي إني اتجوز واحد شبه شخصية بابا بالظبط بس عارفة أن مستحيل ألاقي حد زيه، سيرته دايما حلوة، مظنش إني في حياتي سمعت حاجة وحشة عليه”.

وقالت مريم: “مرة من 8 سنين كنت في فرح وروحنا بعربية والدي وبالمناسبة هي لسه موجودة، والعربية كانت في الجراج وكان فيه عامل واقف وسألني قالي هي دي عربية عامر منيب ولاقيته بيعيط ولسه مايعرفش أنا مين قالي هو حضرتك بنته وبعدها قال لي أنا حصل لي موقف من 15 سنة معاه”.

وتابعت: “والدي كان بيغني في نفس الفندق اللي العامل فيه، ولما نزل في يوم الناس كانت بتتصور مع والدي، ولقى الراجل دا قاعد على جنب لوحده، فـ بابا راح له قاله مين مضايقك!! رد عليه وقاله إن والدته بتعمل عملية، والدي روح ورجع بعد ساعتين له بمبلغ كبير ووالدته تعافت، والعامل فضل فاكر الموقف برغم مرور كل السنين دي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.