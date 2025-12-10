الأربعاء 10 ديسمبر 2025
بسبب الألعاب النارية، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يشن هجوما على الجماهير

بايرن ميونخ، فيتو
وجه يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، انتقادات شديدة لبعض جماهير النادي بعد الفوز (3-1) على سبورتنج لشبونة مساء أمس الثلاثاء في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

تهديدات لبايرن ميونخ

جاء ذلك بسبب استخدام الألعاب النارية، التي أشعلها أنصار بايرن بأعداد كبيرة بعد وقت قصير من استراحة ما بين الشوطين، ما أدى لوقوع الفريق تحت التهديد بـ"غلق جزئي للمدرج الجنوبي"، وفقا لرئيس النادي البافاري.

وأضاف دريسين أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أصدر تهديدا واضحا بالعقوبات بسبب فترة المراقبة التي تلقيناها"، بعد المباراة ضد باير ليفركوزن في الموسم الماضي.

 

الألعاب النارية تهدد البايرن

وتابع دريسين أن استخدام الألعاب النارية "ليس جيدا بالطبع، لأنه في ظل الظروف الجوية، ظل هذا الدخان والضباب في الملعب. كنت قلقا من أن يتم إيقاف المباراة بسبب الرؤية. إنه أمر غير مقبول ببساطة".

وأكد: "سنرى الآن كيف نتعامل مع الأمر. نحن دائما في حوار مع المشجعين. لكن البعض لديه تعريفه الخاص لما هو صواب. لكن هذا ليس هو القانون الصحيح. هناك قواعد يجب الالتزام بها. ولهذا السبب ليس لها مكان هناك.
 

بايرن ميونخ يكتسح لشبونة 3-1 في دوري أبطال أوروبا

واستعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على ضيفه سبورتنج لشبونة بنتيجة (3-1)، مساء أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

بايرن يهزم سبورتنج لشبونة

وكان بايرن ميونخ قد خسر في الجولة الماضية لأول مرة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال على ملعب الإمارات بنتيجة (3-1).

وسجل ثلاثية البايرن في مباراة اليوم سيرجي جنابري (65) ولينارت كارل (69) وجوناثان تاه (77)، بينما بدأ سبورتنج بالتسجيل عن طريق جوشوا كيميتش بالخطأ في مرماه (54).

بتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سبورتنج عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع.

