كامل أبو علي يزور معسكر المصري استعدادًا لمواجهة الزمالك (صور)

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على زيارة معسكر الفريق الأول للكرة بالنادي والمقام بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة السادسة من الدوري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

كامل أبو علي بمعسكر المصري

وكان في استقبال كامل أبو علي الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق وكذلك نبيل الكوكي المدير الفني للفريق.

وخلال كلمته للاعبين قبيل المحاضرة الفنية أشاد كامل أبو علي بمدى الجهد المبذول من الجميع داخل الفريق خلال الفترة الماضية وهو ما أسفر عن تصدر الفريق لجدول الدوري بعد مرور خمس جولات

وشدد على ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل اسعاد جماهير المصري العظيمة، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة نبيل الكوكي على قيادة اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة القادمة.

وشدد كذلك عن ثقته الكاملة في اللاعبين والذين نالوا إشادة الجميع خلال الفترة الماضية بفضل ما قدموه من مستويات متميزة على الصعيدين الفني والبدني.



الظهور الاول للنيجيري كينجسلي ايدوو بمران المصري

وشارك المهاجم النيجيري كينجسلي ايدوو خلال مشاركته لأول مرة في مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الاثنين على أحد ملاعب القاهرة، استعدادًا لمباراة الفريق أمام الزمالك

معسكر المصري بالقاهرة

وأدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم الاثنين على أحد ملاعب القاهرة خلال معسكره بالقاهرة الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة يومين استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق الزمالك

وخاض المصري على ملعب الأكاديمية العربية البحرية ببورفؤاد معسكر مدته 4 أيام ثم غادر اليوم الاثنين إلى أحد فنادق القاهرة للدخول في معسكر مغلق لمدة يومين

وشارك أحمد وهب حارس مرمى المصري أساسيًا في مباراة منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا أمام فريق بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ضمن استعدادات المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم للشباب والمقرر إقامتها بدولة شيلي خلال الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى العشرين من أكتوبر المقبل.

