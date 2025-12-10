قبل مواجهة الليلة بدوري أبطال أوروبا، مورينيو يرد على كونتي

18 حجم الخط

رد جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا البرتغالي على التصريحات المتكررة لمدرب نابولي الإيطالي أنطونيو كونتي الذي دائما ما يشير إلى إصابات فريقه الكثيرة في الفترة الأخيرة.

ويلتقي فريق بنفيكا نظيره نابولي، مساء اليوم الأربعاء، في ختام مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مورينيو يرد علي أنطونيو كونتي

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن مشاكل فريقه مع الإصابات أكثر ضررا من نابولي، المقرر مواجهته مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور الدوري ببطولة أبطال أوروبا.

وتابع: "دكة بدلاء نابولي مختلفة، إذا نظرت إلى من يلعب ستنسى من يغيب، بتغيير نظامهم أصبحوا فريقا أفضل".



وأقر البرتغالي بأهمية قائمة لاعبيه الغائبين، لكنه شدد على أنه لا يُحبذ تقديم الأعذار، وصرح قائلا: "لدي غيابات كثيرة، لكنني لا أريد البكاء

وأكمل: "قدمنا مباراة ممتازة ضد تشيلسي وخسرنا بهدف عكسي. الأمر نفسه ينطبق على الدوري. دائمًا ما نخسر بسبب الأخطاء الفردية، لكن الفريق أقوى تكتيكيًا".

وأوضح جوزيه أنه يعرف نابولي جيدا، وأن ذلك قد يساعد فريقه لكن قد لا يكون ذلك حاسما أيضا.

واستطرد مورينيو: "إنهم فريق قوي جدًا، لقد فازوا بلقبين في الدوري في فترة قصيرة. يلعبون الآن بشكل مختلف تمامًا، وأنا معجب بهم الآن أكثر من ذي قبل".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلا: "فرق كونتي لا تضعف أبدًا، فهي تتميز بالتماسك والوعي التكتيكي، وهو دائمًا ما يبني فرقًا قوية".

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا، تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بـ 9 مواجهات قوية على رأسها قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.



فياريال ضد كوبنهاجن، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 6 HD".

كاراباخ أغدام ضد أياكس، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 7 HD".

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 1 HD".

أتلتيك بلباو ضد باريس سان جيرمان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 2 HD".

بوروسيا دورتموند ضد بودو جليمت، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 9 HD".

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 8 HD".

بنفيكا ضد نابولي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 7 HD".

يوفنتوس ضد بافوس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 5 HD".

كلوب بروج ضد آرسنال، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 3 HD".

