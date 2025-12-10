أكبر فضيحة تزوير شهادات في العالم، شبكة هندية تزيف مليون وثيقة لأطباء ومهندسين يعملون بالخارج

18 حجم الخط

أكبر فضيحة في العالم، كشفت الشرطة الهندية عن أكبر فضيحة في الهند، وذلك بالقبض على شبكة لتزوير الشهادات الجامعية، ووصفتها الشرطة الهندية بأنها أكبر عملية تزوير شهادات جامعية في العالم.

الكشف عن أكبر عملية تزوير شهادات جامعية في العالم

وأكدت "وكالة الأنباء الهندية الآسيوية" أن الشرطة الهندية في كيرلا كشفت عن أكبر عمليات تزوير شهادات في العالم، بعد عثورها على مئات الشهادات الجامعية المزورة في مختلف المجالات، لكن أكثر الشهادات كانت في مجال الطب والتمريض والهندسة والبرمجة.

أكبر فضيحة لتزوير الشهادات الجامعية في العالم، فيتو

وأكدت شرطة أونجول في ولاية أندرا براديش الهندية أنها فككت شبكة تزوير شهادات على مستوى الهند.

وألقت شرطة ولاية أندرا براديش القبض على 7 أشخاص بتهمة إصدار شهادات مزورة وصل عددها أكثر من 500 دورة تدريبية تحت اسم "JNTC"، في محاكاة لجامعة تقنية مرموقة، بعد أن كشفت عن شبكة تزوير شهادات عمرها عامان.

وقال سيدهارث كوشال، قائد شرطة مقاطعة براكاسام: "لقد أحبطنا عملية كبيرة على مستوى البلاد، كانت تُنفذ من خلال واجهة تسمى مركز جواهر لال نهرو التقني (JNTC)، والتي تم إنشاؤها بوضوح بقصد الخلط بينها وبين جامعة جواهر لال نهرو التقنية (JNTU)"، بحسب وكالة الأنباء الهندية (IANS).

القبض على 7 أشخاص قاموا بتزوير 500 نوع من الشهادات

وألقت الشرطة الهندية القبض على 7 أشخاص، هم: (جامباني فينكاتيشوارلو، 49 عامًا، وسيلارابو بالا سرينيفاسا راو، 53 عامًا، وسيلارابو سوجاثا، 47 عامًا، وسيدي سرينيفاس ريدي، 25 عامًا، وكودوري براديب كومار، 32 عامًا، وأنابارثي كريستوفر، 47 عامًا، وباتا بوتولا فينكاتشوارلو، 48 عامًا).



واتهمت الشرطة الهندية الأشخاص السبعة بالاحتيال والتزوير واستخدام وثائق مزورة، وذلك بموجب المواد 420 و468 و471، وغيرها من مواد قانون العقوبات الهندي.

وقام المتهمون باستخدام شركة JNTC كواجهة، وكانوا يعملون في 11 ولاية في جميع أنحاء الهند، حيث قاموا بإصدار شهادات مزورة في كل مجال دراسي تقريبًا، حيث قاموا بتصنيف ما يقرب من 500 نوع من الشهادات التي كانوا يصدرونها، من دورات مدتها ثلاثة أشهر إلى شهادات مدتها ثلاث سنوات"، جسبما قالكوشال قائد شرطة مقاطعة براكسام.

تم إصدار شهادات في تخصصات مثل الإدارة والضيافة، وحتى في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والطيران والسلامة من الحرائق وغيرها، حتى الآن، وتمكنت الشرطة من إثبات وجود سجلات ورقية لما يقرب من 2400 شهادة صادرة في 11 ولاية، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد.

العثور على أختام مزيفة عليها شعار 28 جامعة هندية

كما عثرت الشرطة أيضًا على أختام مزيفة عليها شعار 28 جامعة هندية، ويُعتقد أن عدد الشهادات التي تم تزويرها وصل إلى أكثر من مليون شهادة، بعضهم تمكن بالفعل من السفر للعمل خارج البلاد.

شرطة الهند تكشف عن شبكة تزوير الشهادات الجامعية، فيتو



وبحسب التفاصيل، فإن الشهادة الواحدة تكلف ما بين 75,000 إلى 150,000 روبية حسب التخصص، أي من 38 ألف إلى 76 ألف جنيه مصري تقريبًا)، ويتم ختم الشهادات المزورة بطرق احترافية يصعب كشفها بالطرق التقليدية.

وأكدت الشرطة الهندية أن المتهمين من ولايات مختلفة في الهند، وقامو بإنشاء مطابع في ولايات متعددة مثل (تاميل نادو، بنجالورو، أندرا براديش، ماهاراشترا، غوا، دلهي، والبنغال الغربية)، بالإضافة إلى كيرلا، حيث وزعت الشبكة نشاطها في مختلف أنحاء الهند لطباعة الشهادات المزورة.

وبدأت الشرطة الهندية بعمل تحقيق ضخم على مستوى الهند بالكامل، للتأكد من وجود أي تواطؤ من موظفي الجامعات، الذين قد يكونوا سربوا نماذج للشهادات أو بيانات رسمية لعصابة تزوير الشهادات.

وطالب الحزب الاشتراكي في الهند بالتنبيه على أصحاب العمل والموظفين بشأن المرشحين المشبوهين.

وأوضح ضابط بالشرطة الهندية أن "الشبكة لديها 155 قناة في ولاية أندرا براديش وحدها، تعمل تحت ستار معهد تدريب على الكمبيوتر أو هيكل مماثل يعمل كواجهة لمنح أي نوع من الشهادات".

وقال: "على سبيل المثال، قد يكون هناك في أونجول معهد سرينيفاسا للتدريب على الكمبيوتر الذي يقدم أي شهادة بمجرد دفع المال، مثل دبلوم فني مختبر، أو دبلوم في الزراعة أو أي شيء آخر".

1900 شهادة جامعية مزورة في ولاية هندية واحدة

وفي ولاية أندرا براديش وحدها، أصدرت العصابة 1900 شهادة مزورة، وقامت الشرطة بإدراج جميع الشهادات وفروع شركة JNTC، وأبلغت شرطة المقاطعة المعنية.

القبض على عصابة تزوير الشهادات الجامعية في الهند، فيتو



وعلى الرغم من تفكيك الشبكة، لكن قائد الشرطة الهندية كوشال يخشى أن يكون العديد من الأشخاص قد أساءوا استخدام هذه الشهادات المزيفة لتحقيق مكاسب شخصية.

الغريب أن الشرطة الهندية كشفت لغز أكبر فضيحة لـتزوير الشهادات الجامعية في العالم بالصدفة، عندما ذهبت لإجراء فحص روتيني للمخزون في متجر للأسمدة، والذي يتطلب شهادة في الزراعة لإدارته، و"بدا الشخص الذي يدير المتجر مثيرًا للريبة بعض الشيء، وعندما تحققنا من كل شيء، اكتشفنا أن شهادته مزورة. وعندما بدأنا بالتحقيق بشكل أعمق، وجدنا شبكة احتيال كاملة"، حسبما قال قائد الشرطة الهندية.

وداهمت الشرطة المتهمين واكتشفت شهادات مزورة، وأختامًا، وهولوجرامات، وأجهزة كمبيوتر، ومحركات أقراص صلبة تستخدم للتزوير، وأكدت الشرطة أن الأشخاص السبعة، الذين تم القبض عليهم، هم العقول المدبرة للشبكة، حيث قاموا بتجنيد العديد من المتورطين في بيع الشهادات المزيفة بأي سعر غير محدد، بدءًا من 2000 روبية وحتى 80000 روبية، وذلك حسب حاجة المشتري وقدرته على الدفع.

المتهم الرئيس نجل موظف سابق بالقوات الجوية الهندية

والمتهم الرئيسي في قضية التزوير هو ابن موظف سابق في القوات الجوية الهندية، والذي استغل الفرصة عندما كان يعمل في مجال التدريب على مكافحة الحرائق والسلامة في ولاية كيرالا.

الكشف عن أكبر عملية تزوير شهادات جامعية في العالم، فيتو

ولم تسلم القطاعات الحيوية مثل (الطيران والطب والإطفاء والسلامة) من عملية التزوير للشهادات الخاصة بها، والتي قامت عصابة تزوير الشهادات الجامعية والدبلومات في الهند بتزوير هذه الشهادات.

والتحقيقات في أكبر فضيحة بالهند لتزوير الشهادات الجامعية لاتزال تتكشف، ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن، وسيتم الكشف عن مفاجآت أكبر في الساعات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.