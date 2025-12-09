الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محافظ بور سعيد وكامل أبو علي يفتتحان ملعب السيد متولي غدا

ملاعب السيد متولي
ملاعب السيد متولي
18 حجم الخط

يفتتح اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ظهر غدا الأربعاء، مجمع ملاعب السيد متولي، وذلك بعد الانتهاء من عملية تطويره وفقًا لاحدث المواصفات العالمية، والتي أستغرقت قرابة أربعة أشهر وتكفل بها كامل أبو علي من حسابه الشخصي.

 

افتتاح ملعب السيد متولي

ويضم مجمع الملاعب بعد تطويره ملعب قانوني مغطى بأحدث أجيال النجيل الصناعي المستخدمة في الملاعب الأوروبية، بالإضافة لملعب للناشئين والبراعم  وكذلك المرافق التي يتطلبها الملعب والمتمثلة في غرف خلع الملابس وأنظمة ري وصرف الملاعب بما تشمله من خزانات للمياه ومضخات للرفع  وأيضًا أحدث أنظمة الإضاءة والأنوار الكاشفة ومقاعد المتفرجين والبدلاء.

 

كما شملت عملية التطوير أيضا إنشاء مدخل وسور جديد للملعب بالإضافة لتطوير السور القديم بالكامل وكذلك تم إنشاء ساحة انتظار سيارات بمدخل الملعب.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

واصل الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري تدريباته، الأحد الماضي، على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، خلال معسكره الحالي بالسويس، وذلك استعدادًا لمباراته أمام الاتحاد السكندري من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ملاعب السيد متولي النادي المصري محافظ بورسعيد كامل ابو علي

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، البنك الأهلى يتقدم علي بيراميدز بخماسية في الشوط الأول

فاركو يحقق ريمونتادا ويفوز على المقاولون 3-2 في كأس عاصمة مصر

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، تعادل فاركو والمقاولون 1-1 في الشوط الأول

شباب بيراميدز يتحدون البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

بيراميدز يقرر خوض كأس عاصمة مصر بفريق الشباب

استدعاء حارس المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين 2009

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

البنك الأهلي يكتسح بيراميدز 6-1 في كأس عاصمة مصر

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول

غدا، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر من السيول (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads