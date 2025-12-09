محافظ بور سعيد وكامل أبو علي يفتتحان ملعب السيد متولي غدا

18 حجم الخط

يفتتح اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ظهر غدا الأربعاء، مجمع ملاعب السيد متولي، وذلك بعد الانتهاء من عملية تطويره وفقًا لاحدث المواصفات العالمية، والتي أستغرقت قرابة أربعة أشهر وتكفل بها كامل أبو علي من حسابه الشخصي.

افتتاح ملعب السيد متولي

ويضم مجمع الملاعب بعد تطويره ملعب قانوني مغطى بأحدث أجيال النجيل الصناعي المستخدمة في الملاعب الأوروبية، بالإضافة لملعب للناشئين والبراعم وكذلك المرافق التي يتطلبها الملعب والمتمثلة في غرف خلع الملابس وأنظمة ري وصرف الملاعب بما تشمله من خزانات للمياه ومضخات للرفع وأيضًا أحدث أنظمة الإضاءة والأنوار الكاشفة ومقاعد المتفرجين والبدلاء.

كما شملت عملية التطوير أيضا إنشاء مدخل وسور جديد للملعب بالإضافة لتطوير السور القديم بالكامل وكذلك تم إنشاء ساحة انتظار سيارات بمدخل الملعب.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

واصل الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري تدريباته، الأحد الماضي، على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، خلال معسكره الحالي بالسويس، وذلك استعدادًا لمباراته أمام الاتحاد السكندري من بطولة كأس عاصمة مصر.

