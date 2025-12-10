الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر في نجع حمادي بقنا (صور)

انهيار منزل من الطوب
انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر في نجع حمادي، فيتو
18 حجم الخط

انهار منزل مكون من طابق واحد، ومُشيَّد بالطوب اللبن؛ صباح اليوم الأربعاء، في قرية القصر بشرق النيل في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، دون وقوع أي ضحايا أو مصابين، وسط متابعة سريعة من الجهات المعنية.

انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر في نجع حمادي بقنا
انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر في نجع حمادي بقنا
انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر في نجع حمادي بقنا
انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر في نجع حمادي بقنا

تلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط منزل قديم مكون من طابق واحد.

 وبالانتقال والفحص تبيّن أن الانهيار لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، نظرًا لخلو المنزل من السكان وقت وقوع الحادث.

كما انتقلت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي بقيادة حسين الزمقان، رئيس المدينة، إلى موقع الانهيار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرض طوق احترازي حول المكان، مع التأكيد على مراجعة حالة المنازل القديمة بالمنطقة لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع.

 طالب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية

وفي سياق منفصل، شهدت إحدى قرى مركز قنا حادثًا مأساويًا، بعد أن أقدم طالب في الإعدادي، يبلغ من العمر 14 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله، نتيجة مرور الطالب بأزمة نفسية حادة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوفاة طالب داخل منزله، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وجمع المعلومات الأولية.

انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر في نجع حمادي بقنا
انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر في نجع حمادي بقنا

وكشف الفحص المبدئي أن الطالب كان يعاني ضغوطًا نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يكن هناك سابق إنذار واضح حول نيته الانتحار.

تم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وأُعد محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لتحديد جميع ملابسات الحادث وفحص الظروف النفسية والاجتماعية التي أدت إلى هذه الخطوة المؤلمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شمال محافظة قنا شرق النيل قنا قرية القصر محافظة قنا مركز شرطة نجع حمادي مدينة نجع حمادي مراجعة

مواد متعلقة

فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية ينجح في إنقاذ عامل رخام من إصابة قاتلة

وكيل تعليم قنا يتفقد انتظام الدراسة بمدارس قوص

مصرع شاب بطلق ناري في قنا

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعة بمركز قنا

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

علوم القاهرة تكتشف علاجا لمرضى الألم العضلي الليفي المزمن

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

أكبر فضيحة تزوير شهادات في العالم، شبكة هندية تزيف مليون وثيقة لأطباء ومهندسين يعملون بالخارج

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

الأهلي يقترب من حسم صفقة الصباغ وجواز سفر فلسطيني ينهي الجدل

سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 13.09 جنيه للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 10-12-2025 في مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads