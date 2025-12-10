انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر في نجع حمادي بقنا (صور)

18 حجم الخط

انهار منزل مكون من طابق واحد، ومُشيَّد بالطوب اللبن؛ صباح اليوم الأربعاء، في قرية القصر بشرق النيل في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، دون وقوع أي ضحايا أو مصابين، وسط متابعة سريعة من الجهات المعنية.

تلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط منزل قديم مكون من طابق واحد.

وبالانتقال والفحص تبيّن أن الانهيار لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، نظرًا لخلو المنزل من السكان وقت وقوع الحادث.

كما انتقلت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي بقيادة حسين الزمقان، رئيس المدينة، إلى موقع الانهيار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرض طوق احترازي حول المكان، مع التأكيد على مراجعة حالة المنازل القديمة بالمنطقة لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع.

طالب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية

وفي سياق منفصل، شهدت إحدى قرى مركز قنا حادثًا مأساويًا، بعد أن أقدم طالب في الإعدادي، يبلغ من العمر 14 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله، نتيجة مرور الطالب بأزمة نفسية حادة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوفاة طالب داخل منزله، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وجمع المعلومات الأولية.

وكشف الفحص المبدئي أن الطالب كان يعاني ضغوطًا نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يكن هناك سابق إنذار واضح حول نيته الانتحار.

تم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وأُعد محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لتحديد جميع ملابسات الحادث وفحص الظروف النفسية والاجتماعية التي أدت إلى هذه الخطوة المؤلمة.

