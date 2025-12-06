استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعة بمركز قنا

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة المحلية، بمحافظة قنا، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قرى المركز، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

نتائج حملات الإزالة بقنا

وأسفرت جهود الوحدات المحلية عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، جاءت على النحو التالي:

في قرية أبنود، تم تنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط ونصف، تحت إشراف محمد يسري رئيس القرية

وفى قرية أولاد عمرو، تم تنفيذ حالة إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 18 سهم، تحت إشراف محمد صالح رئيس القرية.

وفى قرية دندرة، تم تنفيذ حالة إزالة بدون ترخيص حفر سملات بمساحة 90 مترًا مربعًا، تحت إشراف حسيبة سراج الدين رئيس القرية.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

