الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعة بمركز قنا

ارشيفية،فيتو
ارشيفية،فيتو
18 حجم الخط

تواصل الأجهزة المحلية، بمحافظة قنا، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قرى المركز، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

نتائج حملات الإزالة بقنا

وأسفرت جهود الوحدات المحلية عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، جاءت على النحو التالي:

في قرية أبنود، تم تنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط ونصف، تحت إشراف محمد يسري رئيس القرية

وفى قرية أولاد عمرو، تم تنفيذ حالة إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 18 سهم، تحت إشراف محمد صالح رئيس القرية.

وفى قرية دندرة، تم تنفيذ حالة إزالة بدون ترخيص حفر سملات بمساحة 90 مترًا مربعًا، تحت إشراف حسيبة سراج الدين رئيس القرية.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أراضى أملاك الدولة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرية اولاد عمرو قرية دندرة قنا قرية ابنود

مواد متعلقة

انتخابات مجلس النواب، نتيجة الحصر العددي لأصوات الدائرة الأولى في قنا

سر تأخر إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالدائرة الأولى في قنا

الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة 57 بمدينة وبندر قنا

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بسبب مزاعم رشاوى انتخابية بإمبابة ويضبط تلاعب في قنا

ضبط محاولات حشد للأصوات والدعاية الانتخابية بقوص قنا وأبو حمص بالبحيرة

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

حلمي طولان: أداء المنتخب أمام الإمارات جيد وقادرون على الحسم في لقاء الأردن

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

أضرار تبخر الوقود وتأثير الحرارة على السيارات

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية

ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بالدوري الأمريكي

مروان حمدي: سعيد بهدفي في الإمارات بس فرحتي منقوصة (فيديو)

بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تكريم القارئ الشيخ طه الفشني في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة"

منافسة قوية في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة".. تعرف على المتصدر (فيديو)

تفسير حلم اللون الأسود بالمنام وعلاقته بالنجاح في الدراسة والعمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads