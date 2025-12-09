فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية ينجح في إنقاذ عامل رخام من إصابة قاتلة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر في إنقاذ شاب يعمل في تقطيع الرخام بعد إصابته بصاروخ تقطيع الرخام في منطقة الصدر.

وبحسب بيان المستشفى وصل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، حيث أحدث الصاروخ إصابة بالغة أدت إلى قطع كامل بعضلة الصدر الأمامية وظهور أعضاء داخلية مثل الرئتين والقلب من خلال الجرح، بالإضافة إلى نزيف داخلي في تجويف الصدر.

وجرى استقبال الحالة وتجهيزها لدخول غرفة العمليات لإجراء استكشاف جراحي للجانب الأيسر من الصدر، حيث تم اكتشاف شريان صدري نازف، وتمت السيطرة على النزيف وإصلاح عضلات الصدر. وتمت متابعة الحالة حتى تماثل المريض للشفاء وخروجه من المستشفى في حالة جيدة.

نجاحات مستشفى قنا الجامعى

وأشاد الدكتور محمد عبد الباري، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، بالدور القيادي والإشرافي الذي قام به الفريق الطبي أثناء العملية، مؤكدًا على أهمية التنسيق السريع والدقيق بين جميع الأقسام الطبية لتحقيق هذا النجاح.

الفريق الجراحي ضم كلا من: أحمد عدنان سعد زغلول مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد كامل رسلان طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو محمد حسن طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.

وشارك من قسم التخدير والعناية المركزة كلا من الدكتورة آية ناصف عبد الرحيم مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، والدكتور مصطفى عبد الناصر طبيب التخدير والعناية المركزة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن خيري، مدير مستشفى الحرم الجامعي، على التزام المستشفى بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى، مشيدًا بالجهود الاستثنائية لفريق القلب والصدر وطاقم التمريض، ومؤكدًا أن مثل هذه النجاحات تعكس المستوى المتقدم للرعاية الصحية في مستشفيات قنا الجامعية.

