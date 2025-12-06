السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني يكشف تفاصيل سقوط 4 عمال داخل نفق بمحطة الأتوبيس الترددي بالقاهرة

سقوط 4 عمال داخل
سقوط 4 عمال داخل نفق
18 حجم الخط

كشف مصدر أمني، تفاصيل حادث سقوط 4 عمال من أعلى سقالة حديدية أثناء تنفيذ أعمال داخل نفق تابع لإحدى محطات الأتوبيس الترددي بالقاهرة.

ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس داخل مدرسة بعين شمس

ضبط متهم جديد ضمن تشكيل عصابي لسرقة حسابات المواطنين وطلب أموال من أقاربهم

 وأوضح المصدر  الأمني، أن العمال كانوا يجرون أعمال تركيب داخل النفق قبل أن تختل السقالة ويسقطوا جميعًا من ارتفاع ملحوظ.

 

 تفاصيل سقوط 4عمال داخل نفق بمحطة الأتوبيس الترددي بالقاهرة

 

وأكد المصدر  أن قوات الحماية المدنية وصلت خلال دقائق، وتمكنت من إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الإصابات متفاوتة ويتم متابعتها طبيًا.

وأضاف أن الأجهزة المختصة بدأت فحص موقع العمل للتأكد من التزام إجراءات السلامة وتحديد المسئوليات القانونية حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط عمال القاهرة الأتوبيس الترددي الحماية المدنية إصابات عمل وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

عاكس صديقة شقيقته.. طالب يتنقم من زميله فى دار السلام بتمزيق جسده

ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس داخل مدرسة بعين شمس

تفاصيل سرقة 125 كيلو فضة من داخل محل بالجمالية

ضبط المتهم بالتعدي على طلاب بالشرقية

الأمن يكشف تفاصيل سرقة أسلاك كهربائية بالقاهرة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا

منشور يثير الجدل عن فتاة مشردة بالقاهرة، والتحريات تكشف التفاصيل

الأمن يكشف تفاصيل فيديو عن واقعة تعرض مواطن وأسرته للاعتداء بالغربية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة على أولوية المرور بالقليوبية

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يتعادل سلبيا أمام ليدز بالشوط الأول

كأس العرب، ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز العراق على السودان

بعد إجرائه جراحة استغرقت 13 ساعة، أحمد سليمان يطمئن الجماهير على حالة حسن شحاتة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads