مصدر أمني يكشف تفاصيل سقوط 4 عمال داخل نفق بمحطة الأتوبيس الترددي بالقاهرة

كشف مصدر أمني، تفاصيل حادث سقوط 4 عمال من أعلى سقالة حديدية أثناء تنفيذ أعمال داخل نفق تابع لإحدى محطات الأتوبيس الترددي بالقاهرة.

وأوضح المصدر الأمني، أن العمال كانوا يجرون أعمال تركيب داخل النفق قبل أن تختل السقالة ويسقطوا جميعًا من ارتفاع ملحوظ.

تفاصيل سقوط 4عمال داخل نفق بمحطة الأتوبيس الترددي بالقاهرة

وأكد المصدر أن قوات الحماية المدنية وصلت خلال دقائق، وتمكنت من إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الإصابات متفاوتة ويتم متابعتها طبيًا.

وأضاف أن الأجهزة المختصة بدأت فحص موقع العمل للتأكد من التزام إجراءات السلامة وتحديد المسئوليات القانونية حول الواقعة.

