مصرع شاب بطلق ناري في قنا

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، بطلق نارى بإحدى قرى مركز دشنا شمال محافظة قنا وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب بنجع البخايتة بقرية فاو قبلى ادعاء طلق نارى وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثمان للمستشفى.

بالانتقال والفحص تبين مصرع محمد جمال أحمد 23 سنة ادعاء طلق نارى بالصدر، وتم نقله لمستشفى دشنا المركزي ومقرها فاو قبلى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

مصرع طالب شنقا لمروره بأزمة نفسية

وفي سياق منفصل شهدت إحدى قرى مركز قنا حادثًا مأساويًا، بعد أن أقدم طالب في الإعدادي، يبلغ من العمر 14 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله، نتيجة مرور الطالب بأزمة نفسية حادة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوفاة طالب داخل منزله، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وجمع المعلومات الأولية.

وكشف الفحص المبدئي، أن الطالب كان يعاني ضغوطًا نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يكن هناك سابق إنذار واضح حول نيته الانتحار.

تم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وأُعد محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لتحديد جميع ملابسات الحادث وفحص الظروف النفسية والاجتماعية التي أدت إلى هذه الخطوة المؤلمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.