وكيل تعليم قنا يتفقد انتظام الدراسة بمدارس قوص

تابع هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، انتظام سير وانضباط الدراسة بمدارس " كوبرى حجازه الابتدائية، وقوص الرسمية للغات، والسلام الاعدادية، والسلام الابتدائية بحجازه بحرى، والشهداء الاعدادية بحجازه قبلى"، رافقه خلال الجولة عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، ولفيف من القيادات التعليمية.

شدد وكيل الوزارة، خلال الجولة على أهمية تفعيل دور الإشراف اليومى للأدوار والفناء، وذلك لضمان سلامة الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وتابع سجلات السلوك، وتقييمات الطلاب داخل الفصل، بجانب سجلات الحضور والانصراف والأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة والجمعية التعاونية بالمدرسة، مؤكدا على الالتزام بالدقة في تصحيح التقييمات ورصد درجاتها أولا بأول، وتفعيل الأنشطة التربوية، مع مراعاة الإستخدام الامثل للسبورات الذكية وعرض الأفلام التوضيحية.

تعزيز الانضباط الدراسي بمدارس قنا

كما وجه وكيل الوزارة، مديري المدارس بضرورة التزام الطلاب بارتداء الزى الموحد، بهدف تعزيز الانضباط الدراسي، وتحسين المظهر العام للمدرسة، مع إعطاء حق أولياء الأمور في شراء الزي من مصادر مختلفة طالما يطابق المواصفات، كما حرص على محاورة الطلاب واستمع إلى مقترحاتهم حول العملية التعليمية، وحرص على الإطلاع على كتب التقييمات، مشددًا على رفع نسبة الحضور عن طريق تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة وتمييز الطلاب المواظبين على الحضور عن أقرانهم المتغيبين في الدرجات، لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وتفقد وكيل الوزارة، فصول الدراسة، ومعامل الوسائط المتعددة، وقاعات رياض الأطفال، وتابع نظافة دورات المياة، والأنشطة المختلفة ومدى الإستفادة من تنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية مؤكدًا على أهمية تطبيق خطط علاجية منظمة للطلاب المتعثرين دراسيًا لتشمل دعمًا فرديًا، واستخدام تقنيات تعليمية متنوعة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لتحفيزهم وتحسين مستواهم الأكاديمي ورفع التحصيل الدراسي.

جاء ذلك في ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام الدراسة، وتطبيق التعليمات والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم العملية التعليمية، وتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بـتطوير التعليم.

