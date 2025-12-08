الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم قنا يتفقد انتظام الدراسة بمدارس قوص

وكيل تعليم قنا يتفقد
وكيل تعليم قنا يتفقد انتظام الدراسة بمدارس قوص
18 حجم الخط

تابع هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، انتظام سير وانضباط الدراسة بمدارس " كوبرى حجازه الابتدائية، وقوص الرسمية للغات، والسلام الاعدادية، والسلام الابتدائية بحجازه بحرى، والشهداء الاعدادية بحجازه قبلى"، رافقه خلال الجولة عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، ولفيف من القيادات التعليمية.

شدد وكيل الوزارة، خلال الجولة على أهمية تفعيل دور الإشراف اليومى للأدوار والفناء، وذلك لضمان سلامة الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وتابع سجلات السلوك، وتقييمات الطلاب داخل الفصل، بجانب سجلات الحضور والانصراف والأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة والجمعية التعاونية بالمدرسة، مؤكدا على الالتزام بالدقة في تصحيح التقييمات ورصد درجاتها أولا بأول، وتفعيل الأنشطة التربوية، مع مراعاة الإستخدام الامثل للسبورات الذكية وعرض الأفلام التوضيحية.

تعزيز الانضباط الدراسي بمدارس قنا

 كما وجه وكيل الوزارة، مديري المدارس بضرورة التزام الطلاب بارتداء الزى الموحد، بهدف تعزيز الانضباط الدراسي، وتحسين المظهر العام للمدرسة، مع إعطاء حق أولياء الأمور في شراء الزي من مصادر مختلفة طالما يطابق المواصفات، كما حرص على محاورة الطلاب واستمع إلى مقترحاتهم حول العملية التعليمية، وحرص على الإطلاع على كتب التقييمات، مشددًا على رفع نسبة الحضور عن طريق تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة وتمييز الطلاب المواظبين على الحضور عن أقرانهم المتغيبين في الدرجات، لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وتفقد وكيل الوزارة، فصول الدراسة، ومعامل الوسائط المتعددة، وقاعات رياض الأطفال، وتابع نظافة دورات المياة، والأنشطة المختلفة ومدى الإستفادة من تنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية مؤكدًا على أهمية تطبيق خطط علاجية منظمة للطلاب المتعثرين دراسيًا لتشمل دعمًا فرديًا، واستخدام تقنيات تعليمية متنوعة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، مع المتابعة المستمرة  لتحفيزهم وتحسين مستواهم الأكاديمي ورفع التحصيل الدراسي.

جاء ذلك في ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام الدراسة، وتطبيق التعليمات والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم العملية التعليمية، وتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بـتطوير التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم قنا قوص محافظ قنا وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

مصرع شاب بطلق ناري في قنا

إصلاح كسر بخط مياه قرية الخضيرات في قنا

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعة بمركز قنا

انتخابات مجلس النواب، نتيجة الحصر العددي لأصوات الدائرة الأولى في قنا

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

حرب دموية جديدة تبدأ في إثيوبيا، حكومة آبي أحمد تشعل الصراع بإقليم تيجراي

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام على استاد القاهرة، موعد مباراة نهائي كأس السوبر الليبي والقنوات الناقلة

خبير بالشأن الأفريقي: المعطيات الميدانية في السودان تكشف غياب الأفق السياسي

بالأسماء، "المحامين" تعلن أسماء المستبعدين من انتخابات الفرعيات في المرحلة الثانية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

الدولار يسجل 448.73 جنيها في المركزي السوداني صباح اليوم الإثنين

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads