بائعة فاكهة تتعدي بالضرب على مرشح لمجلس النواب بالتل الكبير بالإسماعيلية (فيديو)

شهد مركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، واقعة مؤسفة، حيث قامت سيدة بالتعدي هى وآخرين بالضرب على المرشح أحمد عبدالله، الشهير ب"أحمد حمادة رشدي"، وذلك خلال جولة كان يقوم بها بالشارع مترجلا على قدميه وبصحبة أعضاء حملته الانتخابية، ضمن الدعاية للانتخابات قبيل جولة الإعادة.

مقطع فيديو يوثق الحادثة

وتداول العشرات من أهالى الإسماعيلية وبخاصة مركز ومدينة أبوصوير، مسقط رأس المرشح، مقطع الفيديو الذى يوثق لحظة الاعتداء عليه من سيدة بائعة فاكهة ، بعد أن أمطرته بوابل من الشتائم والألفاظ الخادشة للحياء والتي لم يكشف حتى الآن السبب الحقيقى لها، حيث تعاطف المئات من الأهالى مع المرشح بعد أن تم الاعتداء عليه من قبل سيدة وعدد من الأشخاص الذين كانوا يرتدون كمامات كنوع من أنواع التخفي.

التعدي من مجهولين

ومن جهة أخرى كشفت مصادر مقربة من حملة المرشح أحمد رشدي عن تفاصيل الواقعة، وقالت المصادر إن المرشح فوجئ بقيام سيدة بصحبتها عدد من الأشخاص بالتعدي عليه خلال إحدى جولاته الميدانية، والتي يقوم من خلالها بالتواصل مع أهالى دائرته، وأضافت المصادر أن حملة المرشح الانتخابية بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأشخاص مرتكبي واقعة التعدي.

ومن جانبه دون المرشح أحمد رشدي عبر حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي، أنه بخير بعد الواقعة التي تعرض لها، مشيدا بدعم أهالى دائرته، وأنه يحمل كل الاحترام والتقدير لأهالي التل الكبير.

