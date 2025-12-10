الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الزراعة بالإسماعيلية: صرف الأسمدة الشتوية مشروط بسند الملكية

جانب من لقاء المزارعين،
جانب من لقاء المزارعين، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، أنه لن يتم صرف أي مقررات سمادية للموسم الشتوي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م، إلا بعد تقديم سند ملكية صحيح وخطاب معتمد من الجهة صاحبة الولاية على الأرض الزراعية، وذلك حفاظًا على المال العام وضمان تطبيق القواعد المنظمة لصرف الدعم الزراعي.  

تأجيل قضية مقتل صغير الإسماعيلية لـ 20 يناير

بائعة فاكهة تتعدي بالضرب على مرشح لمجلس النواب بالتل الكبير بالإسماعيلية (فيديو)

تأييد كامل من المزارعين 

ولاقى هذا الإجراء تأييدًا كاملًا من المزارعين الذين أشادوا بجهود مديرية الزراعة في متابعة هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على وضع حلول نهائية تضمن حقوق الدولة وتيسر على المزارعين استكمال الإجراءات المطلوبة. 
 

عقد اجتماع مع المزارعين 

وكان وكيل وزارة الزراعة في الإسماعيلية قد عقد اجتماعًا موسعًا بالإدارة الزراعية بالقصاصين؛ لبحث موقف سندات الملكية الخاصة بمزارعي جمعيتي القصاصين الجديدة والمحسمة القديمة. 

حضر الاجتماع المهندس محسن قناوي مدير عام الإصلاح الزراعي، وممثلو الجهات المعنية، والضرائب العقارية، وهيئة الأوقاف، إلى جانب عدد من المزارعين أصحاب المشكلة. 

كما شاركت لجنة مديرية الزراعة برئاسة المهندس شريف العربي مدير عام الشؤون الزراعية المساعد، وعضوية كل من مدير عام الشؤون القانونية، مدير عام الإدارة الزراعية، متابعة المديرية. 
 ويأتي الاجتماع تنفيذًا لقرار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رقم (١٢٢٧ لسنة ٢٠٢٥م) بشأن فحص سندات الملكية والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية، والوقوف على مدى تحصيل مستحقات الدولة، لضبط منظومة الحيازات وضمان وصول الدعم للمزارعين المستحقين. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المزارعون محافظ الإسماعيلية القطاع الزراعى خدمة المزارعين صرف الأسمدة الشتوية سند ملكية الأراضي الزراعية ضوابط صرف الأسمدة للمزارعين اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

طن السلفات يرتفع 207 جنيهات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بائعة فاكهة تتعدي بالضرب على مرشح لمجلس النواب بالتل الكبير بالإسماعيلية (فيديو)

لمواجهة الكوارث، الوطنية للطوارئ تنظم ورشة عمل لأعضاء الجهاز التنفيذي بالإسماعيلية

دفاع صغير الإسماعيلية يرد على ادعاءات محامي المتهم (فيديو)

الأكثر قراءة

انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيسًا لمكتب المجلس الوزاري العربي للسياحة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

مجلس الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة (فيديو)

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

57 عاما علي رحيل صاحب أطول لسان! (2)

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads