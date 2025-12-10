وكيل الزراعة بالإسماعيلية: صرف الأسمدة الشتوية مشروط بسند الملكية

18 حجم الخط

أكد الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، أنه لن يتم صرف أي مقررات سمادية للموسم الشتوي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م، إلا بعد تقديم سند ملكية صحيح وخطاب معتمد من الجهة صاحبة الولاية على الأرض الزراعية، وذلك حفاظًا على المال العام وضمان تطبيق القواعد المنظمة لصرف الدعم الزراعي.

تأييد كامل من المزارعين

ولاقى هذا الإجراء تأييدًا كاملًا من المزارعين الذين أشادوا بجهود مديرية الزراعة في متابعة هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على وضع حلول نهائية تضمن حقوق الدولة وتيسر على المزارعين استكمال الإجراءات المطلوبة.



عقد اجتماع مع المزارعين

وكان وكيل وزارة الزراعة في الإسماعيلية قد عقد اجتماعًا موسعًا بالإدارة الزراعية بالقصاصين؛ لبحث موقف سندات الملكية الخاصة بمزارعي جمعيتي القصاصين الجديدة والمحسمة القديمة.

حضر الاجتماع المهندس محسن قناوي مدير عام الإصلاح الزراعي، وممثلو الجهات المعنية، والضرائب العقارية، وهيئة الأوقاف، إلى جانب عدد من المزارعين أصحاب المشكلة.

كما شاركت لجنة مديرية الزراعة برئاسة المهندس شريف العربي مدير عام الشؤون الزراعية المساعد، وعضوية كل من مدير عام الشؤون القانونية، مدير عام الإدارة الزراعية، متابعة المديرية.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لقرار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رقم (١٢٢٧ لسنة ٢٠٢٥م) بشأن فحص سندات الملكية والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية، والوقوف على مدى تحصيل مستحقات الدولة، لضبط منظومة الحيازات وضمان وصول الدعم للمزارعين المستحقين.



