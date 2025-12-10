وحدة تنظيم المخلفات تستهدف أماكن النباشين بالإسماعيلية

18 حجم الخط

قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة، أمس الثلاثاء، للمرور على عدة مناطق بالمدينة وإزالة النباشين.

وجاء ذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونائبي حي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية.

الأماكن المستهدفة من الحملة

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات فى محافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على عدة مناطق منها شارع رضا، الشارع التجاري، شارع شبين بجوار نادي الكهرباء، المرحلة الخامسة، منطقة الكاكولا بحي المروة، وميدان إندونيسيا.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين للنباشين طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، تم المرور على عدد من المحال التجارية بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وتم تحرير عدد ٥ محاضر للمحال المخالفة لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠؛ وذلك لإلقاء المخلفات والقمامة في الأماكن الغير مخصصة لذلك.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.