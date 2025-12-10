الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

وحدة تنظيم المخلفات تستهدف أماكن النباشين بالإسماعيلية

قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة، أمس الثلاثاء، للمرور على عدة مناطق بالمدينة وإزالة النباشين. 

سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية يوجه بمراجعة خطة عمل منظومة المتغيرات المكانية

سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يفاجئ عددا من المخابز للتأكد من جودة ومواصفات الخبز

وجاء ذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونائبي حي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية.

الأماكن المستهدفة من الحملة 

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات فى محافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على عدة مناطق منها شارع رضا، الشارع التجاري، شارع شبين بجوار نادي الكهرباء، المرحلة الخامسة، منطقة الكاكولا بحي المروة، وميدان إندونيسيا. 

 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين للنباشين طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، تم المرور على عدد من المحال التجارية بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وتم تحرير عدد ٥ محاضر للمحال المخالفة لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠؛ وذلك لإلقاء المخلفات والقمامة في الأماكن الغير مخصصة لذلك. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

إدارة تنظيم المخلفات الاسماعيلية المتغيرات المكانية القمامة والمخلفات بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ حملة مكبرة حركة المرور شرطة المسطحات محافظة الإسماعيلية منظومة المتغيرات المكانية

