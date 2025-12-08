الإثنين 08 ديسمبر 2025
رئيس جامعة القناة يُشارك في منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية

جانب من فاعليات المنتدى،
 شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في أعمال افتتاح المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، الذي استضافته جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) تحت عنوان "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام".

وحضر المنتدي كل من: وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، ونخبة من قيادات التعليم العالي في العالم العربي وروسيا. 

 

تعزيز الدبلوماسية العلمية 

 وأكد الدكتور ناصر مندور خلال مشاركته أهمية المنتدى في تعزيز الدبلوماسية العلمية وتطوير شراكات بحثية وتعليمية مع الجامعات الروسية والعربية.  

التعاون ركيزة أساسية   

وأشار إلى أن التعاون الدولي أصبح ركيزة أساسية في بناء نظم تعليمية قادرة على مواكبة التحول الرقمي والتطورات العلمية الحديثة. كما ثمّن الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث العلمي الدولي، وما يمثله من خطوة مهمة نحو دعم الابتكار وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي.
 يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان. 

 

