رئيس جامعة القناة يُشارك في منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية

18 حجم الخط

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في أعمال افتتاح المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، الذي استضافته جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) تحت عنوان "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام".

وحضر المنتدي كل من: وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، ونخبة من قيادات التعليم العالي في العالم العربي وروسيا.

تعزيز الدبلوماسية العلمية

وأكد الدكتور ناصر مندور خلال مشاركته أهمية المنتدى في تعزيز الدبلوماسية العلمية وتطوير شراكات بحثية وتعليمية مع الجامعات الروسية والعربية.

التعاون ركيزة أساسية

وأشار إلى أن التعاون الدولي أصبح ركيزة أساسية في بناء نظم تعليمية قادرة على مواكبة التحول الرقمي والتطورات العلمية الحديثة. كما ثمّن الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث العلمي الدولي، وما يمثله من خطوة مهمة نحو دعم الابتكار وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي.

يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.