بيطري الفيوم: تحصين 171 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال نوفمبر الماضي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، عن أن إدارة المجازر والصحة العامة وقعت الكشف خلال شهر نوفمبر الماضي على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، بإجمالي ٢٤٥٩ كيلو جراما من اللحوم، و٨٦٥٠ كيلو جراما من الدواجن.

كما أوضحت أن إدارة الرعاية والعلاج أجرت الكشف الطبي البيطري على عدد ٣٢٤١ حيوانًا، وإدارة الخدمات أنها إجراءات التأمين ٤٦٩ حيوانًا، وتسجيل وترقيم ٢٠٣٣ حيوانًا، واستخراج ٣٧٨٤ بطاقة تفتيش ١٦عيادة ومركز بيطري.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أعدته مديرية الطب البيطري للعرض على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن أنشطتها خلال شهر نوفمبر.

تحصين الماشية ضد أمراض الحمى

كما جاء بالتقرير أن إدارة الطب الوقائي استمرت في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي، وبلغ إجمالي رؤوس الماشية التي تم تحصينها ١٧١٠٩٧ حيوانًا، بواقع تحصين ٩٦٥٧٧ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و٧٤٥٢٠حيوانًا ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

كما تم تحصين ٨٥٠ رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي، و٨٩٣ رأس أغنام، و٢٧ رأس ماعز ضد جدري الضأن، و٤١٤٠ من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وتحصين ١٧٠ رأسا ضد حمى الثلاثة أيام، كما أن إدارة الدواجن عالجت ١٥١٤٥ طائر، وحصنت ١٣٦٢١٥ طائرا.

تلقيح المواشي سلالات جيدة

وجاء أيضا بالتقرير أن إدارة التلقيح الصناعي بالمديرية، لقحت بأفضل وأجود السلالات لتحسين وزيادة الإنتاجية ٥٥٠١ رأسا من الأبقار، والجاموس، وأن إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، نظمت٢٢٠ ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية ووقايتها، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكيفية الوقاية منها.

كما شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط ١٢ كيلو جراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

