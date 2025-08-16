120 لجنة بيطرية وقائية للتحصين ضد الحمي القلاعية بكفرالشيخ

أعلن الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد فيروس الحمى القلاعية بجميع قرى ومراكز المحافظة، وأن الحملة تُنفذ من خلال 120 لجنة بيطرية وقائية موزعة على مستوى المحافظة، ومجهزة بكافة المستلزمات من لقاحات وأدوات ووسائل الترقيم والتسجيل، فضلًا عن فرق الإرشاد والتوعية التي تعمل على رفع وعي المربين بأهمية التحصين، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من المديرية لتذليل أي عقبات تضمن نجاح فعاليات الحملة.



وأشار الي أن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد فيروس الحمى القلاعية (العترة الجديدة SAT1) بجميع قرى ومراكز المحافظة، والتي تم رصدها مؤخرًا في عدد من دول الجوار.

أكد محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، أن الحملة تُعد واحدة من المبادرات القومية المهمة التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الحملة على أكمل وجه، من خلال توفير كافة الإمكانات اللازمة وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية

كما ناشدت مديرية الطب البيطري جميع مربي الماشية بسرعة التوجه إلى اللجان البيطرية المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتحصين الحيوانات، حفاظًا على الثروة الحيوانية، وضمانًا لصحة المواطنين وسلامة الغذاء.

