موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

أعلنت إدارة المسابقة باتحاد الكرة المصري، موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للإتصالات

وبحسب الجدول الذي أعلنه اتحاد الكرة المصري، بشأن مواعيد مباريات دور الـ32 والـ16 بكأس مصر، فإن مباراة الأهلي أمام المصرية للإتصالات، ستقام يوم 27 ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتضنها استاد السلام.

ألقى ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم بفرع مدينة نصر، استعدادًا لمباراة إنبي التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مساء الجمعة القادم.

تفاصيل مران الأهلي اليوم

ناقش توروب مع اللاعبين العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية والخططية المتنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

خضع حراس المرمى لمران قوي قبل المشاركة في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بمشاركة اللاعبين.

ييس توروب، فيتو

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

