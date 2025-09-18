الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظات

بيطري الشرقية يحصن 184 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بيطرى الشرقية
بيطرى الشرقية

أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الطارئة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتى بدأت أعمالها فى ١٦ أغسطس ٢٠٢٥م، قامت خلال الأسبوع الرابع من انطلاق الحملة بتحصين 184 ألفا بجرعة تحصين وترقيم وتسجيل ٤٢٨٠ رأس ماشية.

بيطري الشرقية ينظم قافلة إلى قرية طويحر

تسيير سيارات إرشادية متنقلة 

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد هذا المرض،  وتم عقد (٢٥٤٦) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

الانتقال المربين من منزل إلى منزل 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

الاهتمام بالثروة الحيوانية 

وأكد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

بيطري الشرقية يحصن 60 ألف طائر ضد الأنفلونزا

تكثيف حملات التحصين للماشية 

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض الوبائية المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

