تحصين 92 ألف رأس ماشية خلال شهر أغسطس بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنشطة مديرية الطب البيطري خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال تقرير أعده الدكتور وجدي مصطفى نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

متابعات توريد اللحوم في المنشآت الحكومية

جاء في تقرير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن إدارة المجازر والصحة العامة وقعت الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، بإجمالي 2794 كيلو جراما من اللحوم، و10065 كيلوجرام من الدواجن، ووقعت إدارة الرعاية والعلاج الكشف الطبي البيطري على 5435 حيوانًا، كما ان إدارة الخدمات أمنت على 781 حيوانًا.

تحصين ضد أمراض الماشية

كما جاء بالتقرير أن إدارة الطب الوقائي حصنت الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي، وبلغ إجمالي عدد الرؤوس التي تم تحصينها ضد الخميس القلاعية 39882 رأس ماشية، و40411 ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

كما تم تحصين 12280، ضد أمراض الجلد العقدي، وجدري الضأن والماعز، وحمى الثلاث أيام، منها 7840 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، و782 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد جدري الضأن، و3660 ضد مرض حمى الثلاثة أيام.

التلقيح الصناعي للماشية

وأضاف تقرير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن إدارة التلقيح الصناعي بالمديرية أجرت عمليات تلقيح صناعي لعدد 4016 رأس أبقار، و245 رأس جاموس، بأفضل وأجود السلالات لتحسين وزيادة إنتاجيتها، وأن إدارة الدواجن قامت بعلاج 16910 طيور، وتحصين 155000 طائر آخر، وإدارة الإرشاد عقدت بالتعاون مع الوحدات المحلية 190 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية ووقايتها، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكيفية الوقاية منها.

فيما شنت مديرية الطب البيطري سلسلة حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 263,5 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

