بيطري الفيوم: الحملة القومية لتحصين الماشية تستهدف 196 ألف رأس

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لعام 2025، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، بـ لقاح الحمى القلاعية المدمج، والحمى القلاعية الأحادي، ولقاح الوادي المتصدع، يوم السبت المقبل 25 أكتوبر الجاري.

المستهدف من الحملة القومية لتحصين الماشية

وقال الدكتور وجدي مصطفى نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن الحملة تستهدف تحصين 196 ألف رأس ماشية، منها 114 ألف رأس من الأبقار، و52 ألف رأس من الجاموس، وتحصين عدد 20 ألف من رؤوس الأغنام، وعدد 10 آلاف رأس من الماعز، من خلال 94 وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من التعرض للإصابة بالأمراض الوبائية الخطرة مثل "الحمى القلاعية المدمج، والحمى القلاعية الأحادي، ولقاح الوادي المتصدع".

وأضاف، أن الحملة القومية الثالثة لعام 2025 لتحصين الماشية، يصاحبها 12 فريق عمل من لجان مديرية الطب البيطري بالفيوم، من مسئولى الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم والتأمين والتقصي، يجوبون القرى يوميًا ضمن فعاليات الحملة، بالتنسيق مع فرق العمل الموجودة بالوحدات البيطرية، لافتًا إلى أن المديرية قد استعدت للحملة، بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.

