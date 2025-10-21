الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري الفيوم: الحملة القومية لتحصين الماشية تستهدف 196 ألف رأس

محافظ الفيوم الدكتور
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري

 أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لعام 2025، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، بـ لقاح الحمى القلاعية المدمج، والحمى القلاعية الأحادي، ولقاح الوادي المتصدع، يوم السبت المقبل 25 أكتوبر الجاري.

 

المستهدف من الحملة القومية لتحصين الماشية

 وقال الدكتور وجدي مصطفى نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن الحملة تستهدف تحصين  196 ألف رأس ماشية، منها 114 ألف رأس من الأبقار، و52 ألف رأس من الجاموس، وتحصين عدد 20 ألف من رؤوس الأغنام، وعدد 10 آلاف رأس من الماعز، من خلال 94 وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من التعرض للإصابة بالأمراض الوبائية الخطرة مثل "الحمى القلاعية المدمج، والحمى القلاعية الأحادي، ولقاح الوادي المتصدع".

 

نقابة الأطباء تطالب بوقف «دبلوم التغذية العلاجية» في بيطري المنصورة

بيطري الإسماعيلية يشرف على ذبح ١٦٤٦ رأس ماشية و2 مليون طائر

وأضاف، أن الحملة القومية الثالثة لعام 2025 لتحصين الماشية، يصاحبها 12 فريق عمل من لجان مديرية الطب البيطري بالفيوم، من مسئولى الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم والتأمين والتقصي، يجوبون القرى يوميًا ضمن فعاليات الحملة، بالتنسيق مع فرق العمل الموجودة بالوحدات البيطرية، لافتًا إلى أن المديرية قد استعدت للحملة، بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاغنام والماعز الابقار والجاموس الحفاظ علي الثروة الحيوانية الحملة القومية لتحصين ألماشية

مواد متعلقة

الزراعة تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية

محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط "الطب البيطري" في الحفاظ على الثروة الحيوانية

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

تحصين 118% من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

تحصين 119 ألف رأس ماشية بالبحيرة

من بيت لبيت..انطلاق حملة بيطرية شاملة بأسيوط لحماية الثروة الحيوانية (صور)

الجيزة تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة غدا

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

مفاوضات الأحمر مع فيستون ماييلي، مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

زنزانة انفرادية وكتاب سيرة المسيح ورواية عن الظلم، كيف سيقضي ساركوزي أيامه بالسجن؟ (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

المزيد
الجريدة الرسمية