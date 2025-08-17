بدء حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية SAT1 بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن بدء تنفيذ حملات التحصين الشاملة بمختلف الإدارات والوحدات البيطرية المنتشرة بربوع المحافظة، وذلك تعزيزًا للجهود الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية، تزامنًا مع إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية (SAT1).

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن هذه الخطوة تمثل إجراءً استباقيًا وضروريًا لتأمين رؤوس الماشية من الأخطار الوبائية المحتملة، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يعد ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والمربين.

من جانبها، تهيب مديرية الطب البيطري بالمحافظة بكافة المزارعين والمربين سرعة التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين مواشيهم ضد العترة الجديدة، مشددة على خطورة التهاون في إجراءات التحصين، والتي قد تتسبب في نفوق جماعي للماشية، وانخفاض إنتاجية الألبان واللحوم، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية جسيمة.

كما دعت مديرية الطب البيطرى المربين إلى اتباع الإجراءات الوقائية المصاحبة للتحصين، ومنها:

▪️تقليل تداول الحيوانات في أسواق الماشية خلال هذه الفترة.

▪️تجنب إدخال حيوانات جديدة دون التأكد من تحصينها.

▪️سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو أعراض مرضية بالماشية عبر الإدارات البيطرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.