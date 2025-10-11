إجراء 10 جراحات شرجية بالليزر في مستشفى إبشواي المركزي

قالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم،: إن مستشفى إبشواى المركزى أجرى 10 عمليات ليزر شرجى (بواسير -شرخ شرجى - ناسور) لأول مرة بالمستشفيات الحكومية، بمحافظة الفيوم.

خطة تطوير المستشفيات الحكومية

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة والسكان بالفيوم أعدت خطة شاملة لاستخدام أحدث الأساليب والأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية التابعة لها، لتطوير الأداء المهنى ورفع كفاءة الفريق الطبى، في المستشفيات العامة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات المركزية.

تطوير مهارات الأطباء

من جانبه قال الدكتور محمد نصر الله، مدير مستشفى إبشواى المركزي: إنه أقام ورشة عمل للتدريب على جهاز الليزر الشرجي حاضر فيها الدكتور محمود صابر الأستاذ بمعهد الليزر، واستهدفت جميع أطباء الجراحة بالمستشفى ومن خارجها لتطوير مهاراتهم في مجال جراحات الليزر.

يذكر أن جهاز ليزر جراحات الشرج تلقاه المستشفى تبرعا من إحدى شركات الأجهزة الطبية.

