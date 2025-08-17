الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 118% من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

جهود تحصين الماشية،
جهود تحصين الماشية، فيتو

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بتحصين ١١٨.٠٧٪ من الأبقار والجاموس، وتحصين ١٠٨.١٤٪ من رؤوس الماشية خلال الفترة من ١٣ يوليو إلى ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ . 

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزراعي (صور)

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

عدد الماشية التي تم تحصينها 

صرح الدكتور هاني عبد الخالق وكيل الوزارة الطب البيطري بالإسماعيلية أنه تم تحصين عدد ٤١٨٢٩ من الأبقار والجاموس بنسبة ١١٨.٠٧ ٪ الأبقار والجاموس بالمحافظة طبقًا لحصر عام ٢٠٢٠. 

ما تم تحصينه من ماعز وأغنام 

وأضاف أنه تم تحصين ١١٢٠٦ من الأغنام والماعز بنسبة ٨٢.٣٢٪ من إجمالي ١٣٦١٣ من الأغنام والماعز بالمحافظة طبقًا لحصر عام ٢٠٢٠.  

جدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد أعلن عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية في ١٦ أغسطس والتي تستمر لمدة شهر؛ وذلك لمناشدة السادة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة والبالغ عددها ٣٩ وحدة بيطرية.  

ويأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة وفي إطار متابعة الدكتور حامد موسي الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الطب البيطري بالاسماعيلية تحصين الماشية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الثروة الحيوانية

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزراعي (صور)

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)

إصابة 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

براتب يصل لـ350 دينار، فرص عمل للشباب المصري بالأردن

كأس أمم أفريقيا للمحليين، المغرب تضرب الكونغو الديمقراطية بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

حقيقة إيقاف محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads