تحصين 118% من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بتحصين ١١٨.٠٧٪ من الأبقار والجاموس، وتحصين ١٠٨.١٤٪ من رؤوس الماشية خلال الفترة من ١٣ يوليو إلى ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ .

عدد الماشية التي تم تحصينها

صرح الدكتور هاني عبد الخالق وكيل الوزارة الطب البيطري بالإسماعيلية أنه تم تحصين عدد ٤١٨٢٩ من الأبقار والجاموس بنسبة ١١٨.٠٧ ٪ الأبقار والجاموس بالمحافظة طبقًا لحصر عام ٢٠٢٠.

ما تم تحصينه من ماعز وأغنام

وأضاف أنه تم تحصين ١١٢٠٦ من الأغنام والماعز بنسبة ٨٢.٣٢٪ من إجمالي ١٣٦١٣ من الأغنام والماعز بالمحافظة طبقًا لحصر عام ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد أعلن عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية في ١٦ أغسطس والتي تستمر لمدة شهر؛ وذلك لمناشدة السادة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة والبالغ عددها ٣٩ وحدة بيطرية.

ويأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة وفي إطار متابعة الدكتور حامد موسي الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



