الجزائر يتأهل إلي ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز علي العراق بثنائية

كأس العرب 2025، خسر منتخب العراق أمام نظيره الجزائري، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من عمر مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.

وتقدم الجزائر عن طريق محمد أمين توغاي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع لعمر الشوط الأول، ثم جاء هدف الجزائر الثاني عن طريق سعد ناطق لاعب منتخب العراق بالخطأ في مرماه بالدقيقة 46. 

ويتواجد العراق والجزائر في المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025 رفقة منتخبي السودان والبحرين.

تشكيل العراق أمام الجزائر 

تشكيل الجزائر أمام العراق 

وكان منتخب العراق حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، عقب فوزه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية، بعد وصوله إلي 6 نقاط قبل أن يخسر أمام الجزائر في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الجزائر، إلى دور ربع النهائي، بعدما احتل المركز الأول برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما جاء العراق في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. 

