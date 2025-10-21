البيئة: فحص 2000 سيارة بالبحيرة ضمن إجراءات الحد من تلوث الهواء

نفّذ جهاز شئون البيئة فرع البحيرة برئاسة علي دومة عددًا من حملات فحص عادم المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وذلك خلال فترة منظومة السحابة السوداء.

وأكد الجهاز أن الحملات أسفرت عن فحص نحو 2148 سيارة، من بينها 1210 سيارات تعمل بالسولار مطابقة للمواصفات، و217 سيارة مخالفة، بالإضافة إلى 697 سيارة بنزين مطابقة، و24 سيارة غير مطابقة للمعايير البيئية.

وأوضح "دومة" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المركبات المخالفة لتجاوزها الحدود المسموح بها طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق التحول البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف المحافظات.

وأشار رئيس فرع البحيرة إلى أن برنامج فحص عوادم السيارات يُنفذ بصفة دورية على الطرق بالتعاون بين جهاز شئون البيئة والإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، لضبط السيارات المخالفة وسحب تراخيصها مؤقتًا، إلى حين إصلاح الأعطال وإعادة الفحص الفني للتأكد من مطابقة الانبعاثات للمعايير البيئية المعتمدة.

كما تضمنت الحملات تنفيذ أنشطة توعوية للمواطنين وقائدي المركبات حول أهمية الفحص الدوري لعوادم السيارات، واستخدام وسائل النقل الجماعي، ودور الفرد في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.

وقد أبدى المواطنون تفاعلًا إيجابيًا مع تلك المبادرات، مؤكدين دعمهم لجهود وزارة البيئة في تحسين جودة الهواء والحفاظ على الصحة العامة.

