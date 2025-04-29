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أخبار مصر

البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء اليوم وغدا بسبب الرياح المثيرة للأتربة (فيديو)

الرياح المحملة بالأتربة
الرياح المحملة بالأتربة

 أعلنت وزارة البيئة تلقي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا فنيًا من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و30 أبريل 2025.

 

توقعات بتدهور جودة الهواء بسبب رياح مثيرة للرمال والأتربة

 وأشار التقرير إلى أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من غرب القاهرة وشمال الصعيد، مع توقع أن تصل ذروة هذه التقلبات الجوية يوم الأربعاء 30 أبريل، مما سيؤدي إلى تراجع جودة الهواء بشكل مؤقت خلال تلك الفترة.

 

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع عن كثب مستويات تلوث الهواء لحظيًا من خلال منظومة الرصد المستمر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تقييم الوضع البيئي واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الصحة العامة.

تحذيرات وإرشادات للمواطنين

 وتهيب وزارة البيئة بكبار السن، ومرضى الصدر والجهاز التنفسي تجنب التواجد في الهواء الطلق أو ممارسة الأنشطة الخارجية خلال هذه الفترة، حفاظًا على صحتهم من التأثيرات السلبية المحتملة الناتجة عن ارتفاع تركيز الأتربة العالقة في الهواء.

 

خط ساخن لتلقي الشكاوى

أعلنت الوزارة عن استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين المرتبطة بتلوث الهواء، من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم التالي: 01222693333.

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