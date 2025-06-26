وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان جهود مراجعة متحصلات منظومة النظافة بالمحافظات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع عدد من مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء

شهد الاجتماع متابعة التنسيقات الخاصة بين الوزارات الثلاث فيما يخص تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات، وكذلك المراحل التي مر بها إصدار قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، حيث أن القرار يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الحمأة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، ومخلفات محطات المعالجة الكبرى.

وقد أكدت الوزيرتان ضرورة وجود نظام دقيق ومتكامل لتحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، حيث إن هذا النظام يمثل خطوة أساسية لتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة منظومة المخلفات، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.

تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات وجمع القمامة

وأكدت وزيرتى البيئة والتنمية المحلية على حرص الوزارتين للارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات وجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية، مشيرة إلى أهمية العمل على وجود موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوي جميع المحافظات للحفاظ على قدرتها فى القيام بدروها فى العقود الخاصة مع شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات سواء عمليات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية الآمنة وشراء المعدات والآلات الحديثة بما يساهم فى تحقيق جودة حياة المواطنين والحفاظ علي الصحة العامة.

وخلال الاجتماع تم استعراض قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة والذى صدر من مجلس الوزراء فيما يخص الحمأة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، وقد ناقشا تحديد الإجراءات المطلوبة من كل جهة معنية، بما يضمن تسهيل تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، في ظل ما يوفره من فرص بيئية واقتصادية مستدامة، مؤكدين على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الواعد.

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