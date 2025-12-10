الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حوادث

مرتبطين بمرشح، الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم على سيارة مواطن وتحطيمها بقنا

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات الهجوم على سيارة
كشفت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية ملابسات عدة منشورات مدعومة بصور ومقطع فيديو تم تداولها على أحد الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر وتحطيم زجاج سيارته بإحدى الطرق بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7  ديسمبر الجارى تلقى مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا  بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة) بأنه حال قيادته سيارته بدائرة المركز قام بعض الأشخاص "أحدهم ملثم" بإستيقافه والتعدى عليه بالضرب وقيام أحدهم بكسر زجاج سيارته الأمامي بدبشك بندقية آلية حال قيامه بالتحدث مع أحد أصدقائه بالهاتف وسماعه ترديد الجناة اسم أحد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، واكتشافه فقد هاتفه المحمول. 

حوادث مأساوية بالجيزة، سيدة تُنهي حياتها وسائق يتحرش بفتاة في حدائق الأهرام

حالة المرور اليوم، كثافات متوسطة وكورنيش النيل وشارعا شبرا ورمسيس الأكثر زحاما

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملين، سائق  – مقيمون بدائرة المركز)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى التعدى والهاتف الخاص بالمجنى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانب آخر، انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت في الدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يتوجه الناخبون في تلك الدوائر إلى لجان الاقتراع لاختيار 58 مرشحًا على المقاعد الفردية في 10 محافظات.

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت على مدار يومين وتنتهي  في التاسعة من مساء غد الخميس، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي لها بعد انتهاء التصويت مباشرة.

