تأجيل قضية مقتل صغير الإسماعيلية لـ 20 يناير

قررت محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، تأجيل قضية قاتل صغير الإسماعيلية ليوم 20 من يناير المقبل لعام 2026، وذلك للعرض على الطب النفسي كما طالب محامي المتهم.

واقعة قتل بشعة

من جانبه أكد المستشار محمد الجبلاوي محامي صغير الإسماعيلية، الذى لقى حتفه على يد زميله في المدرسة بعد أن اختطفه ومزق جسده إلى أشلاء باستخدام منشار كهربائي، أن توقعاته للجلسة أنها سوف تكون جلسة هامة وفاصلة فى القضية.

التهم الموجهة للمتهم

ولفت إلى أن محكمة جنايات الأحداث وجهت للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وكذا حيازة سلاح أبيض، بالإضافة إلى تهمة الاختطاف.



وأوضح أن والدي المجني عليه سوف يشهدان جلسة اليوم والتي من المقرر لها أن تعقد بعد الظهر.

أم الضحية: "ليس هناك أي علاقة بين ابني والقاتل"

من جانبها، أكدت مروة قاسم، والدة الطفل الضحية، أن نجلها لم يكن على علاقة بالمتهم، بل كان الأخير سرق هاتفه المحمول.

وأضافت أن ابنها أخبرها في آخر حديث بينهما أن زميله سرق هاتفه المحمول، وباعه للحصول على أموال.

وقالت وهي في حالة من الحزن الشديد: إنها فقدت "محمد"، ابنها الوحيد، مضيفةً أنها رغم أنها كانت قريبة منه وصديقته، لم تتمكن من حمايته.

أم الضحية: التعديل القانوني لحماية الأطفال أمر ضروري

وفي سياق متصل، ناشدت والدة الضحية جميع أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومراقبة تحركاتهم بشكل دقيق، مؤكدةً أن الحفاظ على سلامة الأطفال أصبح أولوية في ظل تزايد مثل هذه الجرائم. كما دعت إلى ضرورة تدخل المشرعين والدولة لتعديل قانون جرائم الأطفال بما يضمن حماية الأطفال من مثل هذه المآسي.

