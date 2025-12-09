قبل جلسة اليوم، محامي صغير الإسماعيلية يروى تفاصيل مثيرة (بث مباشر)

18 حجم الخط

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا لمتابعة محاكمة قاتل صغير الإسماعيلية، التى تنظرها اليوم محكمة جنايات الأحداث المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية.

واقعة قتل بشعة

من جانبه أكد المستشار محمد الجبلاوي محامي صغير الإسماعيلية، والذى لقى حتفه مغدورا على يد زميله في المدرسة بعد أن قام باختطافه وتحويله إلى أشلاء باستخدام منشار كهربائي، أن توقعاته للجلسة أنها سوف تكون جلسة هامة وفاصلة فى القضية.

طلب الكشف عن السن الحقيقى للمتهم

وأشار الجبلاوي، إلى أنه طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، كما أنه كان قد تقدم بطلب لهيئة المحكمة للكشف عن السن الحقيقي للمتهم بواسطة الطب الشرعى لأنه اذا ثبت أن سن المجني عليه يتجاوز الـ 15 عاما سوف يتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات وليس الأحداث.

التهم الموجهة للمتهم

ولفت إلى أن محكمة جنايات الأحداث وجهت للمتهم جملة من التهم وهى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وكذا حيازة سلاح ابيض، بالإضافة إلى تهمة الاختطاف.



وأوضح أن والدي المجني عليه سوف يشهدان جلسة اليوم والتي من المقرر لها أن تعقد بعد الظهر.

أم الضحية: "ليس هناك أي علاقة بين ابني والقاتل"

من جانبها، أكدت مروة قاسم، والدة الطفل الضحية، أن نجلها لم يكن على علاقة بالمتهم، بل كان الأخير قد سرق هاتفه المحمول.

وأضافت أن ابنها أخبرها في آخر حديث بينهما أن زميله قام بسرقة هاتفه المحمول، وقام ببيعه للحصول على أموال.

وقالت وهي في حالة من الحزن الشديد: إنها فقدت "محمد"، ابنها الوحيد، مضيفةً أنها رغم أنها كانت قريبة منه وصديقته، لم تتمكن من حمايته.

أم الضحية: التعديل القانوني لحماية الأطفال أمر ضروري

وفي سياق متصل، ناشدت والدة الضحية جميع أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومراقبة تحركاتهم بشكل دقيق، مؤكدةً أن الحفاظ على سلامة الأطفال أصبح أولوية في ظل تزايد مثل هذه الجرائم. كما دعت إلى ضرورة تدخل المشرعين والدولة لتعديل قانون جرائم الأطفال بما يضمن حماية الأطفال من مثل هذه المآسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.