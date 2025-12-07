حبس صاحب محل الهواتف المحمولة 3 أشهر مع النفاذ في قضية مقتل صغير الإسماعيلية

18 حجم الخط

قررت محكمة جنح ثاني الإسماعيلية، اليوم الأحد، حبس مالك محل الهواتف المحمولة، في قضية مقتل صغير الإسماعيلية 3 أشهر مع النفاذ، بعد إدانته بـ إخفاء مسروقات.

وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، قررت تأجيل نظر قضية قاتل صغير الإسماعيلية إلى جلسة الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم.

كما أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسة محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، إلى يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري.

أول مطالب محامي الضحية

من جانبه أكد المستشار محمد الجبلاوي محامي الطفل ضحية زميله في الإسماعيلية، أنه يثق في عدالة محكمة الأحداث، مضيفا أن أول مطالبه أمام هيئة المحكمة كانت طلب تحويل المتهم إلى الطب الشرعي للتأكد من عمره الحقيقى.

والد ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير: "أطالب بالقصاص من المتهم ووالده"

عبر أحمد محمد مصطفى، والد الطفل الضحية، الذي لقي حتفه في جريمة مروعة على يد زميله في المدرسة، عن استيائه من الجريمة المروعة التي أودت بحياة ابنه، مطالبًا بالقصاص من المتهم ووالده، الذي يُتهم بالتستر على جريمة نجله.

جاء ذلك عقب مشاهدته للمتهم في المحكمة وهو يعترف بالحادثة.

وقال والد الضحية: إن المتهم ظهر خلال الجلسة بثبات انفعالي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن شجاعة المتهم وجراءته كانت لافتة أثناء اعترافه بالتفاصيل المروعة للحادثة، والتي ارتكبها بكامل إرادته.

أم الضحية: "ليس هناك أي علاقة بين ابني والقاتل"

من جانبها، أكدت مروة قاسم، والدة الطفل الضحية، أن نجلها لم يكن على علاقة بالمتهم، بل كان الأخير قد سرق هاتفه المحمول.

وأضافت أن ابنها أخبرها في آخر حديث بينهما أن زميله قام بسرقة هاتفه المحمول ، وقام ببيعه للحصول على أموال.

وقالت وهي في حالة من الحزن الشديد: إنها فقدت "محمد"، ابنها الوحيد، مضيفةً أنها رغم أنها كانت قريبة منه وصديقته، لم تتمكن من حمايته.

أم الضحية: التعديل القانوني لحماية الأطفال أمر ضروري

وفي سياق متصل، ناشدت والدة الضحية جميع أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومراقبة تحركاتهم بشكل دقيق، مؤكدةً أن الحفاظ على سلامة الأطفال أصبح أولوية في ظل تزايد مثل هذه الجرائم. كما دعت إلى ضرورة تدخل المشرعين والدولة لتعديل قانون جرائم الأطفال بما يضمن حماية الأطفال من مثل هذه المآسي.

